Папуашвили назвал «клоунадой» заявление Британии об отказе ГМ от сотрудничества с НАТО

25.07.2025 21:02





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «клоунадой» заявление посольства Великобритании о том, что власти страны отходят от евроатлантического сотрудничества на фоне сохраняющейся угрозы со стороны России.



Папуашвили особенно возмутило, что в заявлении дипмиссии вместо упоминания правительства использовалось только название правящей партии «Грузинская мечта». Он вновь обвинил британское посольство в финансировании «экстремистской повестки» через некоторых политиков и СМИ.



«Вместо того, чтобы упоминать правительство принимающей страны как «партию» и устраивать столь неуместную клоунаду, лучше бы британский посол дал грузинскому народу ответы на легитимные вопросы о его собственных поступках: почему он намеревался финансировать евронацев «Табулу» и нацевского «Гию Джапаридзе» с экстремистской повесткой дня, заявленной целью которых является срыв выборов в органы местного самоуправления?», — написал Папуашвили в Facebook.



По его словам, оппоненты властей действуют теми же методами, в которых Великобритания обвиняет российскую военную разведку – «подрывают суверенитет Грузии, сеют раздор и разрушают привычный уклад жизни простых граждан».



Заявление британского посольства последовало после введения Лондоном санкций против подразделений и офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, обвиняемых в масштабных кибератаках на Украину, Грузию, Великобританию и другие страны НАТО.



В частности, британские власти напомнили о «разрушительной» кибератаке на Грузию в октябре 2019 года. Тогда, как заявили в Лондоне, расследование велось совместно с Тбилиси. Однако теперь, по словам британской стороны, «партия «Грузинская мечта» отошла от евроатлантического сотрудничества».



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