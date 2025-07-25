В Алгети открыли крупнейший на Кавказе центр реинтродукции благородных оленей

25.07.2025 20:34





В Национальном парке Алгети (регион Квемо-Картли, Восточная Грузия) сегодня открылся центр реинтродукции благородных оленей – это крупнейшая племенная ферма на Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



Комплекс площадью 60 гектаров полностью огорожен и оснащён современными системами наблюдения. Первыми его обитателями стали семь оленей, родившихся в Тбилисском зоопарке. На начальном этапе их число увеличат до 15 особей, а после формирования устойчивой популяции животных начнут постепенно выпускать в дикую природу. Специалисты будут тщательно изучать поведение оленей, их социальную динамику и процессы адаптации.



«Это поистине исторический шаг на пути к защите биоразнообразия Грузии. Наша долгосрочная цель – создание жизнеспособных популяций благородного оленя по всей стране», – заявил министр Давид Сонгулашвили.



Алгети выбрали для проекта неслучайно – раньше благородные олени населяли эту территорию, а сегодня парк предоставляет оптимальные условия для их восстановления. Сейчас в Грузии олени сохранились только в Боржоми-Харагаули, Лагодехи и Гардабани, и эти зоны разделяют сотни километров.



Кавказский — единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание. Такая ситуация стала результатом нескольких десятилетий браконьерства.



Национальный парк Алгети расположен всего в 60 км от Тбилиси. Он занимает около 7 000 гектаров, более 5 000 из которых покрыты хвойными лесами. Здесь обитают бурые медведи, кабаны, серны, рыси и до 80 видов птиц.



Источник: Новости - Грузия

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