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American Express откроет свою платёжную систему для всех банков Грузии
25.07.2025 21:14
25 июля компания American Express объявила о готовности сотрудничать с любыми грузинскими банками, которые заинтересованы в выпуске карт и приёме платежей через её глобальную сеть. До сих пор карты AmEx в Грузии выпускал только один банк — Bank of Georgia.
В пресс-релизе компании говорится:
«American Express планирует расширить партнёрскую сеть в Грузии и начать сотрудничество с банками, заинтересованными в эмиссии и эквайринге карт AmEx. Мы с радостью будем делиться дополнительной информацией по мере её появления».
На это решение отреагировал Национальный банк Грузии, подчеркнув, что оно открывает путь к усилению конкуренции в платёжной отрасли:
«Открытие платёжной схемы American Express — это важный шаг в направлении эффективной конкуренции. Законодательство Грузии, гармонизированное с нормами ЕС, гарантирует справедливый и недискриминационный доступ к платёжным системам для всех участников рынка».
Согласно данным Нацбанка, по состоянию на сегодняшний день в Грузии выпущено около 1,5 миллиона карт American Express, что составляет 14,6% рынка. Лидером остаётся Mastercard с 11,3 миллиона активных карт (52%), на втором месте — Visa с 2,9 миллиона карт (28%).
Таким образом, открытие доступа к системе AmEx может существенно повлиять на структуру рынка и расширить возможности для пользователей.
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