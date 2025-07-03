В Грузии за полгода зафиксировано более 2000 жалоб от потребителей

03.07.2025 22:05









Тематика обращений:

• Возврат денег – 204 случая

• Ремонт или замена некачественного товара – 176

• Нарушения при оказании услуг – 111

• Нарушение сроков поставки – 35

• Обманная реклама и вводящие в заблуждение действия – 24

• Прочее – 52



Формат покупок:

• 70% жалоб касались онлайн-торговли

• 30% – покупок в физических магазинах



География заявлений:

• Тбилиси – 80%

• Имерети – 5%

• Аджария – 4%

• Кахети – 3%

• Квемо Картли – 2%

• Другие регионы – 6%



Сектора:

• Оптовая и розничная торговля – 73%

• Транспорт и логистика – 11%

• Прочие – 16%



Результаты работы агентства за полгода:

• По 109 делам установлены 67 фактов нарушения прав потребителей.

• В 68 случаях 34 продавца были оштрафованы на общую сумму 29 018 лари за невыполнение предписаний.

• В 83 делах стороны заключили соглашение о добровольном устранении нарушений, включая пересмотр внутренней политики компаний и компенсации пострадавшим клиентам.



Если вы столкнулись с нарушением прав как потребитель, можно:

• Заполнить специальную форму и отправить на

• Позвонить на горячую линию 15 20 или на городской номер 032 205 44 22.

В Агентстве по конкуренции и защите прав потребителей Грузии (GCCA) за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 602 официальных обращения и 2060 телефонных звонков по вопросам нарушения прав потребителей. Как уточняют в агентстве, это на 48% больше, чем за аналогичный период 2024 года.Тематика обращений:• Возврат денег – 204 случая• Ремонт или замена некачественного товара – 176• Нарушения при оказании услуг – 111• Нарушение сроков поставки – 35• Обманная реклама и вводящие в заблуждение действия – 24• Прочее – 52Формат покупок:• 70% жалоб касались онлайн-торговли• 30% – покупок в физических магазинахГеография заявлений:• Тбилиси – 80%• Имерети – 5%• Аджария – 4%• Кахети – 3%• Квемо Картли – 2%• Другие регионы – 6%Сектора:• Оптовая и розничная торговля – 73%• Транспорт и логистика – 11%• Прочие – 16%Результаты работы агентства за полгода:• По 109 делам установлены 67 фактов нарушения прав потребителей.• В 68 случаях 34 продавца были оштрафованы на общую сумму 29 018 лари за невыполнение предписаний.• В 83 делах стороны заключили соглашение о добровольном устранении нарушений, включая пересмотр внутренней политики компаний и компенсации пострадавшим клиентам.Если вы столкнулись с нарушением прав как потребитель, можно:• Заполнить специальную форму и отправить на [email protected] • Позвонить на горячую линию 15 20 или на городской номер 032 205 44 22.





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