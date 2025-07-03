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В Грузии за полгода зафиксировано более 2000 жалоб от потребителей
03.07.2025 22:05
В Агентстве по конкуренции и защите прав потребителей Грузии (GCCA) за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 602 официальных обращения и 2060 телефонных звонков по вопросам нарушения прав потребителей. Как уточняют в агентстве, это на 48% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Тематика обращений:
• Возврат денег – 204 случая
• Ремонт или замена некачественного товара – 176
• Нарушения при оказании услуг – 111
• Нарушение сроков поставки – 35
• Обманная реклама и вводящие в заблуждение действия – 24
• Прочее – 52
Формат покупок:
• 70% жалоб касались онлайн-торговли
• 30% – покупок в физических магазинах
География заявлений:
• Тбилиси – 80%
• Имерети – 5%
• Аджария – 4%
• Кахети – 3%
• Квемо Картли – 2%
• Другие регионы – 6%
Сектора:
• Оптовая и розничная торговля – 73%
• Транспорт и логистика – 11%
• Прочие – 16%
Результаты работы агентства за полгода:
• По 109 делам установлены 67 фактов нарушения прав потребителей.
• В 68 случаях 34 продавца были оштрафованы на общую сумму 29 018 лари за невыполнение предписаний.
• В 83 делах стороны заключили соглашение о добровольном устранении нарушений, включая пересмотр внутренней политики компаний и компенсации пострадавшим клиентам.
Если вы столкнулись с нарушением прав как потребитель, можно:
• Заполнить специальную форму и отправить на [email protected]
• Позвонить на горячую линию 15 20 или на городской номер 032 205 44 22.
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