ПА ОБСЕ поставила под сомнение итоги парламентских выборов в Грузии

03.07.2025 19:16





Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) напомнила о спорных итогах парламентских выборов в Грузии и призвала власти страны отказаться от практики давления на оппозицию, гражданских активистов и независимые СМИ и указала. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам 32-й ежегодной сессии Ассамблеи в Порту.



Авторы декларации обратили особое внимание на нарушения, зафиксированные в ходе выборов в Грузии 26 октября 2024 года. Как отмечается в документе, наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ выявила, в частности, «беспрецедентное использование административных ресурсов», что, по мнению авторов, ставит под сомнение как сам процесс голосования, так и его результаты.



Ассамблея также осудила применение силы против мирных протестующих, выступавших в поддержку европейской и демократической ориентации страны, а также выразила обеспокоенность арестами журналистов, активистов и представителей оппозиции.



В числе прочего критике подверглось принятие правящей партией законов об «иностранных агентах», новые положения законов «О вещании» и «О грантах», которые, по мнению участников сессии, используются для усиления контроля и давления на критически настроенные НПО и СМИ.



Депутаты Ассамблеи выразили тревогу в связи с усиливающейся антиевропейской риторикой и укреплением связей с Россией и Китаем, что, как подчеркивается в декларации, противоречит заявленному курсу Грузии на европейскую интеграцию.



Ассамблея призвала власти Грузии к деэскалации ситуации, началу национального диалога с участием всех сторон, а также к возвращению на путь евроинтеграции. Отдельно подчеркивается необходимость соблюдения прав на свободу выражения мнения и мирных собраний.



В документе также вновь подтверждена поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ, а также призыв к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года. Аналогичный призыв обращен к властям Сирии.



Источник: Новости - Грузия

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