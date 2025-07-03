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Членам сборной Грузии и руководителям Федерации дзюдо вручили госнаграды
03.07.2025 21:26
Членам сборной Грузии по дзюдо и руководителям Федерации дзюдо вручены государственные награды.
На мероприятии было объявлено, что по решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе команда по дзюдо, победившая на чемпионате мира, получит от государства один миллион лари в качестве подарка.
Михаил Кавелашвили поздравил членов сборной по дзюдо, поблагодарив их за упорный труд и самоотверженность.
За исторические спортивные достижения грузинским дзюдоистам были вручены государственные награды Грузии.
Михаил Кавелашвили вручил государственные награды:
Орден царицы Тамар — чемпионке мира по дзюдо Этер Липартелиани,
Орден Почета — вице-президенту Федерации дзюдо Георгию Атабегашвили и 9 членам национальной сборной по дзюдо — Георгию Сардалашвили, Луке Майсурадзе, Михаилу Бахбахашвили, Мариам Чантурия, Софио Смехишвили, Этер Аскилашвили, Кахаберу Моцрадзе, Автандилу Телия и Георгию Мгеладзе.
Государственная награда — медаль Почета — президенту Федерации дзюдо Левану Нозадзе и 6 членам национальной сборной по дзюдо — Георгию Джабниашвили, Ираклию Деметрашвили, Сабе Инанеишвили, Нино Лоладзе, Нодару Метревели и Георгию Казаликашвили.
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