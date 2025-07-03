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Центр социальной справедливости критикует новые поправки к закону об иностранцах
03.07.2025 22:09
2 июля партия «Грузинская мечта» в ускоренном порядке приняла новый пакет поправок к закону «Об иностранцах и лицах без гражданства». Эти изменения резко расширяют полномочия МВД и, по оценке Центра социальной справедливости, создают опасные прецеденты для массового вмешательства в частную жизнь, нарушая базовые права человека.
Принятый закон дополняется новой статьёй 53(2), согласно которой Департамент миграции МВД теперь уполномочен:
• проверять жилище или рабочее место иностранца при подозрении на незаконное пребывание;
• входить в частную собственность по решению суда;
• в экстренных случаях – и без судебного решения, с последующим обращением в суд в течение 24 часов;
• при согласии владельца недвижимости или работодателя — достаточно устного согласия, без участия суда.
При таких проверках сотрудники МВД смогут:
• проводить допрос, визуальный осмотр, личную проверку;
• использовать превентивные и принудительные меры, в том числе временное задержание.
По мнению Центра социальной справедливости:
Закон фактически приравнивает административную проверку к уголовному обыску, но без предусмотренных Конституцией и Европейской конвенцией прав человека процедурных гарантий.
Права иностранца во время проверки не защищены: отсутствует право на адвоката, наблюдателя или возможность приостановить исполнение решения суда до обжалования.
Особенно опасной является возможность входа во владение по устному согласию одного из совладельцев — это создаёт угрозу произвола и нарушает принцип неприкосновенности частной жизни.
Центр подчёркивает, что этот закон — продолжение майского пакета, принятого без общественных консультаций. Тогда «Грузинская мечта» изменила 18 законов, в том числе Уголовный кодекс, чтобы упростить депортации и ужесточить условия для получения убежища.
Текущие меры, как считают эксперты Центра, являются реакцией на антимиграционную и ксенофобскую истерию, разогретую ультраправыми силами. Это политическая попытка перехватить их электорат, играя на страхах общества.
Хотя закон ещё не вступил в силу, рейды уже начались:
• 27 июня задержаны 6 иностранных граждан,
• 30 июня — ещё 14, после проверок их мест проживания и работы.
Нарушения фундаментальных прав
Центр социальной справедливости указывает, что:
• вмешательство в частную жизнь и жилище должно осуществляться только на основе судебного решения, с соблюдением принципов необходимости и пропорциональности;
• текущие нормы не предусматривают механизмов защиты прав мигрантов, включая доступ к адвокату и открытость судебных решений.
Это делает новую норму угрозой правовому порядку и правам человека, особенно в условиях полной политизации государственных институтов.
По мнению Центра социальной справедливости, новые поправки превращают миграционный вопрос в полицейскую и карательную проблему, отвлекая внимание общества от реальных причин социальной нестабильности — экономического неравенства и коррупции.
В условиях ухудшающейся экономики и растущего социального недовольства — давление на мигрантов становится инструментом отвлечения внимания и политических манипуляций.
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