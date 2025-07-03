Центр социальной справедливости критикует новые поправки к закону об иностранцах

03.07.2025 22:09





2 июля партия «Грузинская мечта» в ускоренном порядке приняла новый пакет поправок к закону «Об иностранцах и лицах без гражданства». Эти изменения резко расширяют полномочия МВД и, по оценке Центра социальной справедливости, создают опасные прецеденты для массового вмешательства в частную жизнь, нарушая базовые права человека.



Принятый закон дополняется новой статьёй 53(2), согласно которой Департамент миграции МВД теперь уполномочен:

• проверять жилище или рабочее место иностранца при подозрении на незаконное пребывание;

• входить в частную собственность по решению суда;

• в экстренных случаях – и без судебного решения, с последующим обращением в суд в течение 24 часов;

• при согласии владельца недвижимости или работодателя — достаточно устного согласия, без участия суда.



При таких проверках сотрудники МВД смогут:

• проводить допрос, визуальный осмотр, личную проверку;

• использовать превентивные и принудительные меры, в том числе временное задержание.





По мнению Центра социальной справедливости:



Закон фактически приравнивает административную проверку к уголовному обыску, но без предусмотренных Конституцией и Европейской конвенцией прав человека процедурных гарантий.



Права иностранца во время проверки не защищены: отсутствует право на адвоката, наблюдателя или возможность приостановить исполнение решения суда до обжалования.



Особенно опасной является возможность входа во владение по устному согласию одного из совладельцев — это создаёт угрозу произвола и нарушает принцип неприкосновенности частной жизни.



Центр подчёркивает, что этот закон — продолжение майского пакета, принятого без общественных консультаций. Тогда «Грузинская мечта» изменила 18 законов, в том числе Уголовный кодекс, чтобы упростить депортации и ужесточить условия для получения убежища.



Текущие меры, как считают эксперты Центра, являются реакцией на антимиграционную и ксенофобскую истерию, разогретую ультраправыми силами. Это политическая попытка перехватить их электорат, играя на страхах общества.



Хотя закон ещё не вступил в силу, рейды уже начались:

• 27 июня задержаны 6 иностранных граждан,

• 30 июня — ещё 14, после проверок их мест проживания и работы.



Нарушения фундаментальных прав



Центр социальной справедливости указывает, что:

• вмешательство в частную жизнь и жилище должно осуществляться только на основе судебного решения, с соблюдением принципов необходимости и пропорциональности;

• текущие нормы не предусматривают механизмов защиты прав мигрантов, включая доступ к адвокату и открытость судебных решений.



Это делает новую норму угрозой правовому порядку и правам человека, особенно в условиях полной политизации государственных институтов.



По мнению Центра социальной справедливости, новые поправки превращают миграционный вопрос в полицейскую и карательную проблему, отвлекая внимание общества от реальных причин социальной нестабильности — экономического неравенства и коррупции.



В условиях ухудшающейся экономики и растущего социального недовольства — давление на мигрантов становится инструментом отвлечения внимания и политических манипуляций.





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