

Бывший вице-президент «Cartu Group» вызван в прокуратуру по делу об убийстве сотрудника ЦРУ 18-летней давности

05.02.2021 14:46









Гоголадзе говорит, что длительное расследование дела Вудраффа не смогло установить его вину, и считает, что причиной его вызова в прокуратуру являются его заявления сделанные в адрес Бидзины Иванишвили.



«Я знал, что они вызовут меня. Расследование [дела Вудраффа] завершено, Верховный суд признал виновного виновным, параллельное расследование было проведено Федеральным бюро расследований. Все проверки были проведены американцами. Что касается вызова (в прокуратуру), это зависит от того, каким путем они пойдут», — сказал Гоголадзе в интервью «Mtavari Arkhi».

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Гоголадзе говорит, что Бидзина Иванишвили либо пытается его дискредитировать и запугать, либо он, возможно, подкупил двух других свидетелей по делу Вудраффа, и они изменили показания.



«Это его стиль — дай миллион. Этого мало?! Дайте два, дайте пять, измените показания, заставьте написать, повлияйте… В этом таком случае меня посадят в тюрьму», — сказал Гоголадзе.



В прокуратуре агентству Netgazeti сообщили, что дело Вудраффа активно расследуется, недавно были допрошены несколько человек, а Эльдар Гоголадзе был вызван в качестве свидетеля на следствие.



В интервью 25 октября 2020 года телекомпании «Mtavari Arkhi» бывший сотрудник «Cartu Group» Эльдар Гоголадзе рассказал о прошлой деятельности Бидзины Иванишвили, председателя правящей «Грузинской мечты» и основателя «Cartu Group». В интервью Гоголадзе рассказывает о приходе его приходе в политику и его методах обогащения.

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По словам Гоголадзе, Иванишвили впервые попытался заняться политикой в декабре 2003 года, после встечи с тогдашним замглавы Администрации президента России Владиславом Сурковым. По словам Гоголадзе, Иванишвили также хотел участвовать в проекте порта Анаклия в начале 2000-х, но не смог этого сделать без согласия России.



После интервью, консультант «Грузинской мечты» Лаша Нацвлишвили написал на своей странице в Facebook, что Гоголадзе не избежит «заключения в Гуантанамо, а Гварамия не миновать Глданской тюрьмы». Эльдар Гоголадзе, бывший вице-президент «Cartu Group», который несколько месяцев назад давал интервью о Бидзине Иванишвили в эфире телеканала «Mtavari Arkhi», был вызван в прокуратуру в 1993 году в связи с убийством сотрудника ЦРУ Фредди Вудраффа.Гоголадзе говорит, что длительное расследование дела Вудраффа не смогло установить его вину, и считает, что причиной его вызова в прокуратуру являются его заявления сделанные в адрес Бидзины Иванишвили.«Я знал, что они вызовут меня. Расследование [дела Вудраффа] завершено, Верховный суд признал виновного виновным, параллельное расследование было проведено Федеральным бюро расследований. Все проверки были проведены американцами. Что касается вызова (в прокуратуру), это зависит от того, каким путем они пойдут», — сказал Гоголадзе в интервью «Mtavari Arkhi».Читайте также: Российские связи, мошенничество, Анголагэйт - путь Иванишвили к миллиардерству Гоголадзе говорит, что Бидзина Иванишвили либо пытается его дискредитировать и запугать, либо он, возможно, подкупил двух других свидетелей по делу Вудраффа, и они изменили показания.«Это его стиль — дай миллион. Этого мало?! Дайте два, дайте пять, измените показания, заставьте написать, повлияйте… В этом таком случае меня посадят в тюрьму», — сказал Гоголадзе.В прокуратуре агентству Netgazeti сообщили, что дело Вудраффа активно расследуется, недавно были допрошены несколько человек, а Эльдар Гоголадзе был вызван в качестве свидетеля на следствие.В интервью 25 октября 2020 года телекомпании «Mtavari Arkhi» бывший сотрудник «Cartu Group» Эльдар Гоголадзе рассказал о прошлой деятельности Бидзины Иванишвили, председателя правящей «Грузинской мечты» и основателя «Cartu Group». В интервью Гоголадзе рассказывает о приходе его приходе в политику и его методах обогащения.Читайте также: Психические проблемы, мнительность и любовь к сплетням - портрет Иванишвили от Эльдара Гоголадзе По словам Гоголадзе, Иванишвили впервые попытался заняться политикой в декабре 2003 года, после встечи с тогдашним замглавы Администрации президента России Владиславом Сурковым. По словам Гоголадзе, Иванишвили также хотел участвовать в проекте порта Анаклия в начале 2000-х, но не смог этого сделать без согласия России.После интервью, консультант «Грузинской мечты» Лаша Нацвлишвили написал на своей странице в Facebook, что Гоголадзе не избежит «заключения в Гуантанамо, а Гварамия не миновать Глданской тюрьмы».



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