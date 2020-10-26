

Российские связи, мошенничество, Анголагэйт - путь Иванишвили к миллиардерству

26.10.2020 17:44





Генеральный директор «Главного канала» за шесть дней до выборов записал скандальное интервью с бывшим вице-президентом «Карту групп» («Cartu Group») и главой службы безопасности Иванишвили Эльдаром Гоголадзе.



Это первое интервью Эльдара Гоголадзе, в котором он рассказывает о прошлом Иванишвили, приходе в политику, обогащении и незаконных делах. Эльдар Гоголадзе проработал в «Карту» 8 лет, 5 из которых работал лично у Иванишвили и имел с ним тесные отношения.



«Я там курировал вопросы безопасности и безопасности компании, личной защиты, затем были добавлены и другие функции, медиа-проекты, международные проекты», - сказал он.



Респондент вспоминает, что, когда Иванишвили приезжал в Грузию на 2-3 недели, или на 1-2 месяца, то он почти всегда был с ним. Первая часть интервью касается его связей и истории обогащения в России.



«С самого начала он был некой личностью, окутанной тайной. Замкнутый, неоткрытый, почти не контактировавшего с внешним миром, в основном крутился в узком кругу, со своими доверенными лицами. Он создал «Роскредит банк», это тот период, когда семь банков стали миллиардерами, в том числе и «Роскредит», и владельцы этих банков также являются первыми миллиардерами в России, и россияне назвали эту эпоху «Семибанкирщина», - говорит Эльдар Гоголадзе.



Насколько он располагает информацией, Иванишвили, пока учился в аспирантуре в Москве, пытался заработать денег по довольно простой схеме.



«Он и Виталий Малкин ходили... Затем он становится партнером Бидзины, в то время они были друзьями. Кто помнит эти длинные очереди у приемной комиссии, когда родители и абитуриенты ждали с документами в руках, видя там грузин, разговаривали с ними, Бидзина представлялся аспирантом этого университета, а затем знакомил с Малкиным, как членом приемной комиссии. Обычное мошенничество - если входили в доверие, то предлагали экзаменационные билеты, хотя на самом деле это были прошлогодние, уже выкинутые билеты. Готовил к экзаменам, предположительно Малкин, Бидзина скорей всего по математике, по физике, я не думаю, чтобы он смог, затем они брали определенную сумму. Если абитуриент проваливал экзамен, они исчезали», - вспоминает Гоголадзе.



Респондент вспоминает, что однажды в Чорвиле к нему подошли молодые люди, которые сказали сотруднику охраны, что хотят, чтобы Иванишвили вернул им деньги. Эта встреча не состоялась и деньги не были возвращены, в то время Бидзина был уже миллиардером.



До того, как Иванишвили стал миллиардером, с ним было связано одно из громких международных дел, связанное с гражданской войной в Анголе. В этот период Иванишвили фигурировал в деле по незаконной торговле оружием в Анголе, что является международным преступлением, в частности:



- От него я слышал, что в Анголе идет гражданская война. По подсчетам ООН, в ходе Гражданской войны погибло около 1 миллиона человек. Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Анголу. Поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности и подписала эмбарго, об официальной продаже оружия не могло быть и речи. В Советском Союзе были такие склады - неприкосновенные запасы. Они собирались со времен Второй мировой войны, это были огромные хранилища, они были рассчитаны на случай объявления военной мобилизации и появления новых дивизий и армий, которые нужно было бы вооружить. По документации, это оружие проходило как металлолом, Иванишвили был одним из действующих лиц.



- То, что вы говорите – это обвинение в гуманитарном преступлении, международное военное преступление.



- Наверное.



- А как он сам рассказал вам о том, что в Анголе продавал незаконно оружие?



- Одно дело, как мы на это смотрим, и другое - как он сам смотрит на это. Он смотрел на это, как на обычный бизнес. Этим занималось Российское государство, в этом участвовали высокопоставленные должностные лица, предположительно, министр обороны, начальник Генерального штаба и заместитель министра вооружений. Иванишвили, скорей всего, была поручена финансовая сторона, перечисления сумм.



Интервьюер говорит, что точно не знает, как именно происходили эти перечисления, но предполагает, что не через банк Иванишвили. По его словам, Иванишвили старался, произвести на него впечатление, понимая, что миллиардерство на него не оказывает ни положительного, ни отрицательного воздействия, «иногда он проговаривался, несмотря на то, что был замкнутым человеком».



На вопрос Ники Гварамия, что «это преступление не имеет срока давности, Иванишвили и сегодня может быть за это осужден, не боится ли он этого», бывший вице-президент «Карту» отвечает, что это дело было заведено во Франции, хотя до Иванишвили не смогли добраться.



«Появился Аркадий Гайдамак, президент его холдинга, его заочно приговорили к 6 или 7 годам во Франции и, насколько я помню, он сдался французским властям. [Иванишвили] там в чем-то фигурировал, но до него не смогли добраться, или не дошли», - говорит он.



Схема, по которой в Анголу незаконно поступало оружие, была следующей:



«Корабль загружался, по документам он перевозил металлолом, он прибывал в Анголу, расплачивались алмазами и нефтесырьем. Затем нефтесырье шло на нефтеперерабатывающие заводы Европы, а оттуда уже переводились средства. Предположительно, это является начальной точкой», - говорит Гоголадзе.



Респондент также вспоминает связи Иванишвили с генералом Лебедем. По его словам, Иванишвили сыграл определенную роль в его жизни и так называемую «раскрутку» Лебедя взял на себя. Он говорит, что Лебедь был командиром полка при разгоне акции в Тбилиси 9 апреля. Ему наняли педагога, обучали «нормальному разговору», сшили ему гражданские одежды, в его жизни первый костюм, обучали походке. По его информации, Иванишвили вложил в Лебедя 25 миллионов.



- Затем он становится основным акционером очень крупной компании «Росметалинвест», изначально, как я знаю, у него было 94% всех запасов железной руды России. Так что, получали, богатели и продавали.



- Кто подпустил Иванишвили к этому?



- Вообще этот ресурсный бизнес считается «блатным бизнесом», это стратегический бизнес, ну, наверное, государство России ему доверяло. Доверие, наверное, надо заслужить.



- Что могут знать о нем такое россияне, что может его скомпрометировать?



- Я думаю, что им не нужно его компрометировать. Этот человек фактически вырос там, там сформировался. Это двусторонний процесс, связанный с шансом человека, с хваткой, так называемый «залоговый» аукцион - заключаете коррупционную сделку с очень высокопоставленным лицом, министром или даже больше, вот как это начинается. Я часто замечал, что ему нужно произвести впечатление.





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