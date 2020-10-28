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Психические проблемы, мнительность и любовь к сплетням - портрет Иванишвили от Эльдара Гоголадзе
28.10.2020 12:27
Генеральный директор «Главного канала» Ника Гварамия за шесть дней до выборов записал скандальное интервью с бывшим вице-президентом «Карту групп» («Cartu Group») и главой службы безопасности Иванишвили Эльдаром Гоголадзе.
Это первое интервью Эльдара Гоголадзе, в котором он рассказывает о прошлом Иванишвили, приходе в политику, обогащении и незаконных делах. Эльдар Гоголадзе проработал в «Карту» 8 лет, 5 из которых работал лично у Иванишвили и имел с ним тесные связи.
В интервью Гоголадзе коснулся также личных качеств Иванишвили и его психического состояния.
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Эльдар Гоголадзе говорит, что Иванишвили по-своему талантливый человек, он довольно сообразительный и имеет большие претензии, что его сильной стороной является узнавать и различать людей.
«Например, он мне сказал, что заместителей управляющего банками и вице-президентов компаний в Москве делал буквально из лифтеров и охранников … Он это сказал, чтобы я услышал. По сравнению с другими я был в возрасте и с биографией», - говорит Эльдар Гоголадзе.
На вопрос Ники Гварамия, является ли он человеком стабильной психики, респондент отвечает, что в течение определенного времени он лежал в московской психиатрической больнице, может быть на протяжении месяцев или недель. Изначально, психиатрическая справка ему понадобилась для переноса экзаменов, во всяком случае, он эту версию рассказал.
«В чем состояла правда, я не знаю, трудно сказать. Он действительно лежал, диагноз должен был быть довольно тяжелым, он не уточнял, но потом сказал, что, когда его выписали, (иногда он так непонятно говорит), он получил какой-то документ, из-за которого, у него не было возможности получить работу. Он действительно лежал, может в течение недель, может месяцев.
Этот не «психо» (документ, выдаваемый для получения водительских прав – ред.), это была государственная медицинская аттестационная комиссия, он сказал, что там составили какой-то документ, по которому он не мог начать работать, предположительно, должна была быть первая группа инвалидности. Из-за психического заболевания», - вспоминает он.
- Вы фактически говорите мне то, что страна 8 лет находилась под управлением «психа»
- Это, наверное, стоит спросить у профессионального психиатра. Я не являюсь врачом.
- Как он от всего этого избавился, как вылечился?
- Разговора о том, как вылечился не было, но его образ жизни, 10-часовой сон, просыпание в определенное время утром, режим питания. Это не педантизм, я думаю, это скорее рекомендация врачей и устоявшийся образ жизни. Предположительно по рекомендации психиатров он избегает больших нагрузок, даже в Москве он ходил на работу 3 дня в неделю, потом перешел на 2-дневный режим, ходил по средам и пятницам, был инвестором, поэтому и мог. Насколько я знаю, никакой другой болезнью он не болен. Это такая тяжелая тема.
На вопрос Гварамия, слышал ли он о его паталогической подозрительности по отношении ко всем - в отношении сплетен, в отношении кадров скрытого наблюдения, Эльдар Гоголадзе отвечает, что сплетничать он действительно любит. Что касается кадров из личной жизни, о которых говорят, что все подобные кадры он видел лично и они были распространены с его позволения, Гоголадзе заявляет, что это вполне возможно.
«За время моей работы там мы никого не записывали, и ничего вместе не смотрели, но считаю это вполне возможным. Деревенские сплетни из детства. Он знал все обо всем в округе. Я как-то спросил его, откуда, он ответил - когда осенью там садились деревенские женщины и чистили кукурузу и бобы, я там их слушал.
Сплетни он явно любил, и он безмерно мнительный отноительно любого, кто с ним работает. Он не единственный, кто всех подозревает, Эдуард Шеварднадзе тоже никому не доверял», - говорит Гоголадзе.
Эльдар Гоголадзе отметил, что у Иванишвили нет команды - может показаться, что вокруг него есть команда, но, по его мнению, Иванишвили так не думает. «Думаю для Бидзины, это материал временного использования.
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