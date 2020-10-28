

Психические проблемы, мнительность и любовь к сплетням - портрет Иванишвили от Эльдара Гоголадзе

28.10.2020 12:27









Это первое интервью Эльдара Гоголадзе, в котором он рассказывает о прошлом Иванишвили, приходе в политику, обогащении и незаконных делах. Эльдар Гоголадзе проработал в «Карту» 8 лет, 5 из которых работал лично у Иванишвили и имел с ним тесные связи.



В интервью Гоголадзе коснулся также личных качеств Иванишвили и его психического состояния.

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Эльдар Гоголадзе говорит, что Иванишвили по-своему талантливый человек, он довольно сообразительный и имеет большие претензии, что его сильной стороной является узнавать и различать людей.



«Например, он мне сказал, что заместителей управляющего банками и вице-президентов компаний в Москве делал буквально из лифтеров и охранников … Он это сказал, чтобы я услышал. По сравнению с другими я был в возрасте и с биографией», - говорит Эльдар Гоголадзе.



На вопрос Ники Гварамия, является ли он человеком стабильной психики, респондент отвечает, что в течение определенного времени он лежал в московской психиатрической больнице, может быть на протяжении месяцев или недель. Изначально, психиатрическая справка ему понадобилась для переноса экзаменов, во всяком случае, он эту версию рассказал.



«В чем состояла правда, я не знаю, трудно сказать. Он действительно лежал, диагноз должен был быть довольно тяжелым, он не уточнял, но потом сказал, что, когда его выписали, (иногда он так непонятно говорит), он получил какой-то документ, из-за которого, у него не было возможности получить работу. Он действительно лежал, может в течение недель, может месяцев.



Этот не «психо» (документ, выдаваемый для получения водительских прав – ред.), это была государственная медицинская аттестационная комиссия, он сказал, что там составили какой-то документ, по которому он не мог начать работать, предположительно, должна была быть первая группа инвалидности. Из-за психического заболевания», - вспоминает он.



- Вы фактически говорите мне то, что страна 8 лет находилась под управлением «психа»

- Это, наверное, стоит спросить у профессионального психиатра. Я не являюсь врачом.

- Как он от всего этого избавился, как вылечился?

- Разговора о том, как вылечился не было, но его образ жизни, 10-часовой сон, просыпание в определенное время утром, режим питания. Это не педантизм, я думаю, это скорее рекомендация врачей и устоявшийся образ жизни. Предположительно по рекомендации психиатров он избегает больших нагрузок, даже в Москве он ходил на работу 3 дня в неделю, потом перешел на 2-дневный режим, ходил по средам и пятницам, был инвестором, поэтому и мог. Насколько я знаю, никакой другой болезнью он не болен. Это такая тяжелая тема.



На вопрос Гварамия, слышал ли он о его паталогической подозрительности по отношении ко всем - в отношении сплетен, в отношении кадров скрытого наблюдения, Эльдар Гоголадзе отвечает, что сплетничать он действительно любит. Что касается кадров из личной жизни, о которых говорят, что все подобные кадры он видел лично и они были распространены с его позволения, Гоголадзе заявляет, что это вполне возможно.



«За время моей работы там мы никого не записывали, и ничего вместе не смотрели, но считаю это вполне возможным. Деревенские сплетни из детства. Он знал все обо всем в округе. Я как-то спросил его, откуда, он ответил - когда осенью там садились деревенские женщины и чистили кукурузу и бобы, я там их слушал.



Сплетни он явно любил, и он безмерно мнительный отноительно любого, кто с ним работает. Он не единственный, кто всех подозревает, Эдуард Шеварднадзе тоже никому не доверял», - говорит Гоголадзе.



Эльдар Гоголадзе отметил, что у Иванишвили нет команды - может показаться, что вокруг него есть команда, но, по его мнению, Иванишвили так не думает. «Думаю для Бидзины, это материал временного использования.

Генеральный директор «Главного канала» Ника Гварамия за шесть дней до выборов записал скандальное интервью с бывшим вице-президентом «Карту групп» («Cartu Group») и главой службы безопасности Иванишвили Эльдаром Гоголадзе.Это первое интервью Эльдара Гоголадзе, в котором он рассказывает о прошлом Иванишвили, приходе в политику, обогащении и незаконных делах. Эльдар Гоголадзе проработал в «Карту» 8 лет, 5 из которых работал лично у Иванишвили и имел с ним тесные связи.В интервью Гоголадзе коснулся также личных качеств Иванишвили и его психического состояния.Читайте также: Российские связи, мошенничество, Анголагэйт - путь Иванишвили к миллиардерству Эльдар Гоголадзе говорит, что Иванишвили по-своему талантливый человек, он довольно сообразительный и имеет большие претензии, что его сильной стороной является узнавать и различать людей.«Например, он мне сказал, что заместителей управляющего банками и вице-президентов компаний в Москве делал буквально из лифтеров и охранников … Он это сказал, чтобы я услышал. По сравнению с другими я был в возрасте и с биографией», - говорит Эльдар Гоголадзе.На вопрос Ники Гварамия, является ли он человеком стабильной психики, респондент отвечает, что в течение определенного времени он лежал в московской психиатрической больнице, может быть на протяжении месяцев или недель. Изначально, психиатрическая справка ему понадобилась для переноса экзаменов, во всяком случае, он эту версию рассказал.«В чем состояла правда, я не знаю, трудно сказать. Он действительно лежал, диагноз должен был быть довольно тяжелым, он не уточнял, но потом сказал, что, когда его выписали, (иногда он так непонятно говорит), он получил какой-то документ, из-за которого, у него не было возможности получить работу. Он действительно лежал, может в течение недель, может месяцев.Этот не «психо» (документ, выдаваемый для получения водительских прав – ред.), это была государственная медицинская аттестационная комиссия, он сказал, что там составили какой-то документ, по которому он не мог начать работать, предположительно, должна была быть первая группа инвалидности. Из-за психического заболевания», - вспоминает он.- Вы фактически говорите мне то, что страна 8 лет находилась под управлением «психа»- Это, наверное, стоит спросить у профессионального психиатра. Я не являюсь врачом.- Как он от всего этого избавился, как вылечился?- Разговора о том, как вылечился не было, но его образ жизни, 10-часовой сон, просыпание в определенное время утром, режим питания. Это не педантизм, я думаю, это скорее рекомендация врачей и устоявшийся образ жизни. Предположительно по рекомендации психиатров он избегает больших нагрузок, даже в Москве он ходил на работу 3 дня в неделю, потом перешел на 2-дневный режим, ходил по средам и пятницам, был инвестором, поэтому и мог. Насколько я знаю, никакой другой болезнью он не болен. Это такая тяжелая тема.На вопрос Гварамия, слышал ли он о его паталогической подозрительности по отношении ко всем - в отношении сплетен, в отношении кадров скрытого наблюдения, Эльдар Гоголадзе отвечает, что сплетничать он действительно любит. Что касается кадров из личной жизни, о которых говорят, что все подобные кадры он видел лично и они были распространены с его позволения, Гоголадзе заявляет, что это вполне возможно.«За время моей работы там мы никого не записывали, и ничего вместе не смотрели, но считаю это вполне возможным. Деревенские сплетни из детства. Он знал все обо всем в округе. Я как-то спросил его, откуда, он ответил - когда осенью там садились деревенские женщины и чистили кукурузу и бобы, я там их слушал.Сплетни он явно любил, и он безмерно мнительный отноительно любого, кто с ним работает. Он не единственный, кто всех подозревает, Эдуард Шеварднадзе тоже никому не доверял», - говорит Гоголадзе.Эльдар Гоголадзе отметил, что у Иванишвили нет команды - может показаться, что вокруг него есть команда, но, по его мнению, Иванишвили так не думает. «Думаю для Бидзины, это материал временного использования.



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