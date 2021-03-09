

Келли Дегнан: США продолжат поддерживать Грузию

09.03.2021 16:01





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.



На встрече в администрации правительства обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества Грузии и США, стоящих на повестке дня.



Глава правительства отметил, что США являются важным стратегическим партнером Грузии, и власти ценят решительную поддержку официального Вашингтона по ряду направлений, в том числе в процессе проведение реформ в стране и преодоление социально-экономических трудностей, вызванных пандемией COVID-19.



Премьер-министр и посол также говорили о политических процессах в стране. Было отмечено, что на фоне вызовов в мире и в регионе сторонам важно, чтобы стороны направили усилия на ведение текущих политических процессов в Грузии в конструктивном, диалоговом режиме.



Американский дипломат подтвердила премьер-министру Грузии решительную поддержку США территориальной целостности и суверенитета страны.



«У США и Грузии есть всеобъемлющая повестка дня, и для нас важно продолжить работу над этими инициативами под руководством нового премьер-министра. Мы хотим, чтобы политический кризис поскорее разрядился, чтобы Грузия могла вернуться к другим важным вызовам, с которыми она сталкивается, включая восстановление экономического положения. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Грузию, чтобы страна могла запустить экономику, реагировать на пандемию нового коронавируса и, конечно же, поддерживать высокий уровень безопасности. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — заявила Келли Дегнан после встречи с премьер-министром.



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