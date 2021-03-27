

НПО предложили властям и оппозиции план выхода из кризиса

27.03.2021 14:47





Неправительственные организации обращаются к политикам, участвующим в процессе медиации и предлагают видение выхода из создавшейся в Грузии политической обстановки, опирающееся на 6-пунктный рамочный документ президента Европейского совета Шарля Мишеля.



По заявлению гражданского сектора, их предложения разрешат существующий кризис в краткосрочной перспективе, а также улучшат в будущем политическую систему, сделав ее ориентированной на консенсус:



1. Как парламентские выборы, так и выборы местного самоуправления должны быть проведены по пропорциональной системе, с приближенным к естественному барьером. Формирование избирательной администрации и порядок принятия ее решений должны быть изменены таким образом, чтобы это обеспечило справедливое участие и вовлеченность политических партий, а также высокое доверие общества;



2. Для назначения судей первой и второй инстанции, также как и для решения о представлении судей Верховного суда парламенту в Высшем совете юстиции должны быть нужны т.н. двойные 2/3 (одновременно 2/3 членов-судей и 2/3 несудейских членов), со своей стороны несудейские члены в парламенте должны назначаться при двусторонней поддержке властей и оппозиции (т.н. билатеральная поддержка);



3. Путем билатеральной поддержки следует назначать членов Центральной избирательной комиссии; членов Верховного суда, генерального аудитора и генпрокурора. Эти должностные лица, так же, как и судьи, должны подпасть под действие порядка переназначения по обновленной процедуре в течение 2021 года



4. Большинство должно изыскать правовые пути для освобождения из учреждения исполнения наказаний лиц – фигурантов уголовных дел, которые имеют принципиальное значение для оппозиции и временной приостановки их дел;



5. В спикерате парламента оппозиция и большинство должны быть представлены в равной степени; первым вице-спикером должен быть представитель оппозиции; должности председателей комитетов, в том числе ведущих комитетов, должны быть распределены в пропорции, соответствующей их парламентскому представительству;



6. После того, как власти возьмут на себя эти обязательства перед населением Грузии и международными партнерами, оппозиция должна освоить мандаты, полученные на парламентских выборах 2020 года, включиться в институционализованную политику и принять участие как в разработке вышеупомянутых реформ, так и в их имплементации», - говорится в обращении НПО.



По их же заявлению, эти шаги должны стать обязательной предпосылкой для осуществления международных устремлений Грузии, и их необходимо предпринять в ходе весенней сессии 2021 года.



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