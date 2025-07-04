Папуашвили: Грузинская делегация в ПА ОБСЕ ничего не поддержала - резолюция, содержащая ложь, не может быть поддержана

04.07.2025 13:26









Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на Парламентской ассамблее ОБСЕ грузинская делегация не поддержала ни одного документа.



Как отметил Папуашвили, грузинская делегация не может поддерживать резолюции, в которых содержатся ложь и дезинформация.



«Где написаны ложь и дезинформация — такая резолюция не получит нашей поддержки. Сам документ мог бы получить нашу поддержку, если бы не Джо Уилсон и делегация Украины, а также известные группы — Польша, страны Балтии, которые, не знаю почему, так враждебно настроены к грузинскому народу. Что мы им сделали, кроме добра, что они так стремятся навредить грузинскому народу? Мы видим, что по их инициативе было включено полупредложение, которое сделало невозможной нашу поддержку. Это отдельная тема. Дезинформацию распространяют различные СМИ. Особенно примечательно, что дезинформацию распространяют СМИ, финансируемые Евросоюзом, и на это спокойно смотрит посольство ЕС. Нам в рекомендациях писали, что нельзя допускать дезинформацию, а сами платят организациям, которые распространяют ложь и дезинформацию. Потом нам говорят, что это — независимые СМИ. К сожалению, сегодня дезинформация финансируется, в том числе, со стороны посольства ЕС», — заявил Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, первоначальная версия документа имела поддержку со стороны Грузии, но предложение, внесённое Джо Уилсоном и делегацией Украины, лишило его этой поддержки.



«Что касается документа, его первоначальная версия пользовалась поддержкой, в том числе было учтено и изменение, инициированное нами. Это была инициатива нашей делегации, которую учли авторы текста, и в целом резолюция была приемлемой. Если бы не это вредоносное предложение, инициированное делегацией Украины и Джо Уилсоном, документ получил бы нашу поддержку. Наша инициатива касалась вопроса признания оккупированных регионов — мы используем международные механизмы, чтобы призывать всех признать территориальную целостность Грузии, это часть политики непризнания», — заявил Папуашвили.







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