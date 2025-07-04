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Полиция изъяла кокаин в особо крупном размере, задержан иностранный гражданин
04.07.2025 11:26
Полиция изъяла кокаин в особо крупном размере. По данным МВД, задержан иностранный гражданин.
«В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками МВД по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан гражданин Турецкой Республики Х.А., 1969 года рождения.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно.
В ходе обыска по месту временного проживания обвиняемого правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли расфасованное в 6 упаковок наркотическое средство кокаин в особо крупном размере — до 150 граммов.
Расследование ведется в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 260 УК Грузии», — говорится в информации.
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