

Гарибашвили: Владимир Познер не нарушал закон об оккупации

01.04.2021 11:59





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, российский журналист Владимир Познер не нарушал закон об оккупации. По его словам, Познер и сопровождающие его лица въехали в страну в полном соответствии с законом.



Однако, как заявил премьер, нарушение регуляций Владимиром Познером и его окружением недопустимо, на что соответствующие ведомства незамедлительно отреагировали.



«Владимир Познер, который также является гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он часто бывает в Грузии с паспортом США. Это был очередной частный визит. Кроме того, согласно постановлению правительства, у него и сопровождающих его лиц был так называемый ковид-паспорт, а также отрицательный результат ПЦР-теста. Они въехали в страну в соответствии с законом.



Что касается собрания гостей в одном из заведений Тбилиси без учета регуляций, то это, конечно, неприемлемо для нас, для всех, и соответствующие органы немедленно отреагировали. В частности, были оштрафованы и как учреждение, так и каждое физическое лицо», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Журналист Владимир Познер прибыл в Грузию 31 марта, чтобы отпраздновать свой день рождения. Как сообщил РИА Новости Познер, он планировал вернуться 3 апреля, но покинул страну раньше срока из-за развития событий.



Активисты и лидеры оппозиции сначала собрались возле гостиницы «Винотель», где журналист ужинал с сопровождающими его лицами, при этом сторонники оппозиции утверждали, что Познер и его гости нарушили ограничения на передвижение. Трудовая инспекция оштрафовала отель «Винотель» на 10 000 лари.



Гости покинули «Винотель» через кордон полиции. Акция продолжилась возле гостиницы «Румс Хотель», где журналист остановился с гостями. Сторонники оппозиции забросали отель яйцами.



Активисты проводили гостей журналиста из гостиницы «Румс» в аэропорт криками и кидались яйцами.



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