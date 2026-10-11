В Грузии дальнобойщика из Казахстана приговорили к 16 годам тюрьмы из-за обезболивающего

11.10.2026 19:26





44-летнего Ивана Чекулаева из казахстанского города Щучинска задержали в апреле 2026 года в порту Поти.

Во время досмотра грузовика у мужчины спросили, есть ли у него лекарства. Иван ответил утвердительно, так как страдает от болей в спине, и сам достал медикаменты. Среди них обнаружили обезболивающий препарат Tilidin, который в Грузии относится к категории контролируемых веществ.



По словам супруги дальнобойщика Юлии, лекарство Ивану выписал немецкий врач для лечения четырех межпозвоночных грыж. В день задержания мужчина как раз возвращался из Германии, однако рецепта на препарат при себе у него не было.



Против Чекулаева возбудили уголовное дело за незаконное хранение или перевозку наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта. Ранее сообщалось, что ему грозит до 15 лет лишения свободы, однако суд приговорил его к 16 годам.



В своих соцсетях Юлия Чекулаева рассказала, что её муж проходил медицинское обследование в Германии от немецкой компании, в которой работал 19 лет.



По её словам, проводивший лечение немецкий врач официально подтверждал грузинскому суду назначение этих обезболивающих.



Бумажного рецепта у дальнобойщика не оказалось при себе лишь потому, что его забрали в аптеке Германии при покупке лекарства.



Юлия рассказала, что сразу как стало известно об аресте, прокуратура предлагала сделку и заплатить $9 000 + получить девять лет ареста.



По словам супруги, изначально она наняла адвоката самостоятельно. Однако этот защитник не мог помочь разблокировать груз, который перевозил дальнобойщик. В итоге компания, в которой Чекулаев работал, предоставила двух своих адвокатов и пообещала оплатить их услуги. После того как компания забрала свой груз, Юлии предложили отказаться от нанятого ею защитника, и она согласилась.



Затем вновь начались переговоры с прокуратурой. Дальнобойщику предложили заключить процессуальное соглашение (сделку со следствием) со штрафом в размере 100 тысяч лари (~$ 38 615).



Компания настоятельно требовала пойти на эту сделку, но выплачивать всю сумму обязала саму семью. Поскольку у родственников не было таких денег, они ответили отказом. В результате адвокаты компании отказались дальше работать по делу, и Иван остался без защиты. После этого руководство фирмы полностью перестало выходить на связь с супругой Чекулаева.



Также супруга сообщила, что в грузинской тюрьме казахстанца обследуют и недавно даже приглашали к нему нейрохирурга, однако должного лечения он всё равно не получает. Юлия опасается, что без адекватной медицинской помощи муж может умереть в заключении.



В течение шести месяцев супруга добивалась освобождения мужа.



Теперь она намерена найти нового адвоката и продолжить борьбу за справедливость, сообщает @qumash_kz.



МИД Казахстана заявил, что посольство страны в Грузии продолжает оказывать Чекулаеву консульскую и юридическую помощь. Дипломаты посещали его в изоляторе, присутствовали на судебных заседаниях, помогли найти адвоката и поддерживают связь с родственниками.





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