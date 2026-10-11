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На территории ВПК Delta произошло возгарание
11.10.2026 19:29
Вчера поздно вечером в Тбилиси на заводе Delta, ведущем государственном предприятии военно-промышленного комплекса Грузии, находящемся в ведении Министерства обороны Грузии, произошёл пожар.
Причина возгорания неизвестна.
Позднее военно-научно-технический центр Delta выпустил заявление, в котором сообщил, что пожар возник в одном из старых зданий на территории предприятия. Здание не эксплуатируется, в нём проводились только ремонтные работы.
Как сообщили в Delta, благодаря оперативному вмешательству соответствующих служб возгорание удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать.
Согласно открытой информации, в нынешнем виде военно-промышленный центр Delta был сформирован в 2010 году. Тогда в его структуру вошли шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод № 31.
Delta занимается разработкой, производством и модернизацией вооружения, военной техники и экипировки. Среди его проектов: бронеавтомобили Didgori, баллистические жилеты и шлемы для Сил обороны Грузии, а также системы противоградовой защиты. Центр также разрабатывает специальные системы безопасности и участвует в проектах по разминированию.
Delta ранее представлял продукцию на международных выставках оборонной промышленности.
При этом на официальном акке предприятия в Facebook публикации выходят редко: преимущественно это поздравления с праздниками. Одно из последних содержательных постов было в октябре 2023 года, репост Минобороны.
Сообщалось, что Силам обороны Грузии передали около 60 бронеавтомобилей Didgori и то, что армия должна была получить 7 000 бронежилетов новой модульной конструкции, 7 000 шлемов и столько же разгрузочных систем.
Тогдашний министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе также заявлял о переговорах по экспорту продукции. На базе Delta работало предприятие Delta Textile, выпускающее для армии полевое снаряжение, куртки, спортивную одежду, униформу и другие товары. В 2024 году компания планировала запустить онлайн-продажи и увеличить экспорт.
Напомним, ныне осужденный, бывший министр обороны, Джуаншер Бурчуладзе признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями, завышении цен при секретных госзакупках Минобороны и отмывании денег при покупке виллы в Испании за €544 тыс.
По данным СМИ, он также признался в получении взятки от представителей бизнеса за обеспечение победы в тендерах. Из полученных 1,5 млн лари, как утверждается, 750 тыс. он оставил себе, а ещё 750 тыс. лично передал тогдашнему премьер-министру Иракли Гарибашвили за покровительство.
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