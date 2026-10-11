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Горнолыжный сезон в Грузии откроется 20 декабря


11.10.2026   19:32


20 декабря 2026 года в Грузии официально начнётся зимний горнолыжный сезон 2026–2027. В один день к приёму туристов готовятся сразу четыре курорта: Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местия. Старт сезона станет отправной точкой для зимнего туристического потока, а отдыхающих в этом году ждут не только привычные горные маршруты, но и обновлённая инфраструктура.

Особое внимание уделяется Гудаури, где к открытию сезона ведётся масштабная модернизация горнолыжной зоны. Здесь строят новые трассы и подъёмники, устанавливают оборудование для искусственного оснежения и готовят условия для ночного катания.

Гудаури увеличит протяжённость трасс до 86 километров

В рамках обновления курорта строятся две новые горнолыжные трассы — «Коби 3» и «Татра 3». Их общая протяжённость составит 6 километров. После завершения проекта суммарная длина трасс Гудаури достигнет 86 километров, что расширит возможности для катания.

Изменения затронут и зону сноупарка. Здесь возводят две новые буксировочные канатные дороги типа «Бигель» общей протяжённостью 1 400 метров, а также устанавливают крытую движущуюся дорожку длиной 200 метров. Старые подъёмники «Хада» и «Сноупарк» уже демонтированы. Работы выполняет австрийско-швейцарская компания Doppelmayr-Garaventa Group.

Искусственный снег поможет подготовить трассы к сезону

На трассах «Солико» и «Кикило» началось строительство системы искусственного оснежения. Оборудование охватит участки общей протяжённостью 7 500 метров.

Для курорта это важное вложение в стабильность зимнего сезона: искусственное оснежение позволяет поддерживать снежный покров при недостатке естественных осадков и снижает зависимость условий катания от погодных колебаний.

В Гудаури планируют запустить ночное катание

Ещё одно нововведение — освещение трассы «Новый Гудаури». После завершения работ туристы смогут кататься на лыжах и в вечернее время, а курорт получит возможность расширить программу отдыха.

По информации Агентства горных трасс, все перечисленные работы планируется завершить в декабре.

Открытие сезона 20 декабря станет главным ориентиром для туристов, планирующих зимний отдых в Грузии. Четыре курорта начнут работу одновременно, а обновление инфраструктуры Гудаури должно сделать катание разнообразнее и комфортнее. Теперь многое зависит от того, насколько своевременно завершатся строительные работы и какими будут погодные условия в начале зимы.


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