

ЕСПЧ готов рассмотреть по существу жалобу пострадавших во время «ночи Гаврилова»

18.06.2021 20:35

Новости-Грузия.



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов рассмотреть по существу жалобу неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии», составленную от имени журналистов и демонстрантов, пострадавших при разгоне протестной акции 20-21 июня 2019 года в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении АМЮГ, распространенном сегодня.



Речь идет об иске, направленном АМЮГ в Страсбург 7 апреля текущего года. В жалобу включены дела 22 граждан, интересы которых представляет НПО.



Юристы требуют, чтобы ЕСПЧ установил ответственность властей Грузии за нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет о нарушении статьи 3 [запрет пыток], статьи 10 [свобода выражения мнения], статьи 11 [свобода собраний и объединений] и статьи 13 [право на эффективное средство правовой защиты].



Как отмечают в АМЮГ, ЕСПЧ направил правительству Грузии вопросы по всем статьям, упомянутым в иске. Суд интересуется, разрешает ли национальное законодательство использование резиновых пуль, на каком этапе сейчас находится расследование и так далее.



«В соответствии с практикой ЕСПЧ, сторонам предоставлен срок до 3 сентября 2021 года для согласования условий мирового соглашения. Если такого соглашения не будет достигнуто между сторонами в течение установленного срока, правительство в течение дополнительных 12 недель должно будет представить свое мнение по вопросам, заданным судом», — сообщили в АМЮГ.



Кроме того, в НПО сообщили, что ЕСПЧ удовлетворил требование их адвоката и поручил правительству Грузии представить материалы дела, начатого прокуратурой в связи с разгоном акции 20-21 июня 2019 года.



«Несмотря на многочисленные запросы юристов АМЮГ, Генеральная прокуратура не позволяет потерпевшим получить доступ к полным материалам уголовного дела. Следует также отметить, что на сегодняшний день на национальном уровне статус жертвы присвоен только трем из 22 человек, находящихся под защитой АМЮГ», — добавили в НПО.



В АМЮГ также в очередной раз подчеркнули, что считают недопустимым амнистию или помилование государственных должностных лиц, грубо нарушивших права человека. НПО считает, что закон об амнистии всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, который сейчас обсуждает парламент, может помешать полноценному исполнению решения ЕСПЧ.



В Минюсте Грузии данную тему до сих пор не комментировали.



Причиной начала стихийной протестной акции в Тбилиси в июне 2019 года стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте, в ходе которого депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место председательствующего и вел заседание на русском языке.



Вечером 20 июня на проспекте Руставели собралось около 10 тысяч человек. Против демонстрантов спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули нескольких модификаций, были задействованы водометы. Тогда пострадали 240 человек, в том числе более 30 журналистов. По данным МВД Грузии, число пострадавших силовиков достигло 80. Тем не менее, если десятки демонстрантов получили тяжелые физические увечья, все полицейские отделались легкими повреждениями.



В январе 2020 года международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что во время «ночи Гаврилова» власти «использовали чрезмерную силу для разгона в основном ненасильственного протеста». В HRW подчеркнули, что именно среди демонстрантов было большего всего пострадавших, однако, несмотря на это обстоятельство, впоследствии уголовное преследование было «в основном односторонним».



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