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В июне выявлено 475 случаев несоблюдения установленных норм выбросов автотранспортных средств
03.07.2025 10:45
По данным Министерства охраны окружающей среды, с 1 по 30 июня 2025 года выявлено 475 случаев несоблюдения установленных норм выбросов автотранспортных средств.
«Наибольшее количество нарушений — 215 — выявлено в Тбилиси, 99 — в Кутаиси, 91 — в Батуми и 70 — в Рустави.
Из 475 нарушений 415 были совершены физическими лицами, а в 60 случаях сотрудники Департамента экологического надзора оштрафовали юридических лиц.
Стоит отметить, что 270 нарушений допустили водители/владельцы легковых автомобилей, 185 — микроавтобусов, 19 — грузовых автомобилей и 1 — автобуса», — говорится в сообщении министерства.
По данным министерства, за первые 6 месяцев текущего года выявлено 2415 случаев несоблюдения установленных норм выбросов автотранспортными средствами.
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