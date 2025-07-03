В июне выявлено 475 случаев несоблюдения установленных норм выбросов автотранспортных средств

03.07.2025 10:45





По данным Министерства охраны окружающей среды, с 1 по 30 июня 2025 года выявлено 475 случаев несоблюдения установленных норм выбросов автотранспортных средств.



«Наибольшее количество нарушений — 215 — выявлено в Тбилиси, 99 — в Кутаиси, 91 — в Батуми и 70 — в Рустави.



Из 475 нарушений 415 были совершены физическими лицами, а в 60 случаях сотрудники Департамента экологического надзора оштрафовали юридических лиц.



Стоит отметить, что 270 нарушений допустили водители/владельцы легковых автомобилей, 185 — микроавтобусов, 19 — грузовых автомобилей и 1 — автобуса», — говорится в сообщении министерства.



По данным министерства, за первые 6 месяцев текущего года выявлено 2415 случаев несоблюдения установленных норм выбросов автотранспортными средствами.





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