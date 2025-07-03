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В Грузии проходят Единые национальные экзамены
03.07.2025 10:12
В Грузии проходят Единые национальные экзамены. Первый экзамен абитуриенты сдают по грузинскому языку и литературе.
Экзамены будут завершены 22 июля экзаменом по изобразительному и прикладному искусству.
Лица, зарегистрированные на экзамены для учителей, включаться в процесс с 8 июля. 10 июля пройдет грантовый конкурс для студентов. Общий магистерский экзамен назначен на 21 и 22 июля.
По информации национального центра экзаменов, всего на Единые национальные экзамены 2025 года зарегистрировано до 80 тысяч человек.
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