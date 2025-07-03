Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии проходят Единые национальные экзамены


03.07.2025   10:12


В Грузии проходят Единые национальные экзамены. Первый экзамен абитуриенты сдают по грузинскому языку и литературе.

Экзамены будут завершены 22 июля экзаменом по изобразительному и прикладному искусству.

Лица, зарегистрированные на экзамены для учителей, включаться в процесс с 8 июля. 10 июля пройдет грантовый конкурс для студентов. Общий магистерский экзамен назначен на 21 и 22 июля.

По информации национального центра экзаменов, всего на Единые национальные экзамены 2025 года зарегистрировано до 80 тысяч человек.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна