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Открыто первое медицинское отделение для принудительного лечения наркозависимых - Минздрав
03.07.2025 11:37
В целях эффективной реализации процесса обязательного лечения лиц, страдающих наркоманией, на базе ООО «Центр психического здоровья и профилактики наркомании» открыто первое медицинское отделение для принудительного лечения.
Информацию распространяет Министерство здравоохранения.
Новое отделение осмотрел министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе совместно с заместителем министра внутренних дел Георгием Бутхузи.
«Новый стационар рассчитан на 22 пациента. В ближайшем будущем планируется поэтапное увеличение коечного фонда. Учреждение укомплектовано высококвалифицированным медицинским персоналом. В процессе лечения задействована мультидисциплинарная команда, в состав которой входят наркологи, врачи различных специальностей, психологи и социальные работники. Лечение будет проводиться в соответствии с современными клиническими рекомендациями и международными стандартами и будет полностью адаптировано к индивидуальным потребностям каждого пациента», — говорится в информации Минздрава.
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