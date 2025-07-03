Открыто первое медицинское отделение для принудительного лечения наркозависимых - Минздрав

03.07.2025 11:37





В целях эффективной реализации процесса обязательного лечения лиц, страдающих наркоманией, на базе ООО «Центр психического здоровья и профилактики наркомании» открыто первое медицинское отделение для принудительного лечения.



Информацию распространяет Министерство здравоохранения.



Новое отделение осмотрел министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе совместно с заместителем министра внутренних дел Георгием Бутхузи.



«Новый стационар рассчитан на 22 пациента. В ближайшем будущем планируется поэтапное увеличение коечного фонда. Учреждение укомплектовано высококвалифицированным медицинским персоналом. В процессе лечения задействована мультидисциплинарная команда, в состав которой входят наркологи, врачи различных специальностей, психологи и социальные работники. Лечение будет проводиться в соответствии с современными клиническими рекомендациями и международными стандартами и будет полностью адаптировано к индивидуальным потребностям каждого пациента», — говорится в информации Минздрава.







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