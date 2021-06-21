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Залкалиани: Тбилиси готов работать в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Армения
21.06.2021 13:57
Тбилиси готов работать в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Армения для реализации геополитически важных проектов. Об этом заявил вице-премьер, глава внешнеполитического ведомство Грузии Давид Залкалиани.
Выступая на дипломатическом форуме в Турции, Залкалиани отметил, что Азербайджан и Турция стратегические партнеры Грузии. Он также подчеркнул исторические и дружественные связи с Арменией.
"Перед нами сегодня очень много возможностей. По нашей территории проходят нефте- и газопроводы", — напомнил Залкалиани.
Он подчеркнул, что это - демонстрация сотрудничества на практике. Залкалиани отметил, что Тбилиси готов сотрудничать в формате Грузия-Азербайджан-Армения с точки зрения регионального сотрудничества. Министр подчеркнул, что усиление такого сотрудничества – безусловный приоритет страны.
В этом контексте Залкалиани отметил важность реализации конкретных проектов, которые будут способствовать расширению экономического сотрудничества, транспортных связей с точки зрения использования потенциала Каспийского и Черного морей.
Он также подчеркнул, что без стабильности невозможно говорить о развитии и процветании. Министр призвал стороны активно работать, несмотря на ограниченные ресурсы. Залкалиани коснулся и гуманитарного соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном при содействии премьер-министра Грузии.
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