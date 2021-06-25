

Сегодня парламент заслушает годовой отчет премьер-министра

25.06.2021 10:15





Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня представит парламенту Грузии годовой отчет о выполнении правительственной программы. После выступления премьеру будут задаваться вопросы. Депутаты обратятся к нему с заявлениями.



Отчет премьер-министра о выполнении правительственной программы поступил в парламент 1 июня. Документ состоит из 151 страницы. В нем говорится, что вызванная новым коронавирусом пандемия оказала значительное негативное влияние на темпы мирового развития. Очевидно особое влияние на развивающиеся страны, в том числе и Грузию.



«Несмотря на это, на фоне вызванных пандемией ограничений и сократившейся экономической активности, правительство Грузии активно работает, чтобы, с одной стороны, не остановились реформы по среднесрочному и долгосрочному развитию страны, а с другой стороны, чтобы в краткосрочный период помочь населению, как и частному сектору, в преодолении новых вызовов», - сказано в годовом отчете.



Отмечается, что несмотря на вызовы, существует прогресс в предусмотренных правительственной программой 4 ключевых направлениях: внешняя политика, безопасность, улаживание конфликта и права человека.



«Правительство активно работает над исторической целью страны - ускорением процесса полноценной интеграции Грузии в Евросоюз. Предпринимаются планомерные шаги, чтобы 2024 году Грузия сделала заявку на членство в ЕС. За отчетный период стало более интенсивным сотрудничество как на высшем политическом, так и на институциональном уровне. Активно ведется работа по повышению совместимости страны с НАТО и подготовке к членству.



Отношения с Соединенными Штатами, главным стратегическим союзником страны, находятся на высшем уровне, о чем свидетельствует акты двухпартийной поддержки страны и увеличившееся финансирование, выделенное для Грузии. Правительство использует все дипломатические инструменты и международные форматы для мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. Ведется активная работа для мобилизации в этом процессе поддержки международного сообщества и партнеров. Продолжается работа для преодоления вызовов, исходящих из оккупации территорий Грузии Российской Федерацией. В то же время расширяется и более активно реализуется на практике политика примирения и включенности для содействия восстановлению диалога и доверия между разделенными обществами», - говорится в отчете.



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