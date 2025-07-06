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МВД Грузии о задержании владельца компании Silknet


06.07.2025   22:15


По данным Министерства внутренних дел, бизнесмен был задержан по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия.

Есть информация, что его задержали при вылете в Париж — оружие обнаружил аппарат в аэропорту.

Также, по неподтвержденной информации Formula TV, бизнесмена уже выпустили.

Компании Silknet и Silk Road Group 30 ноября 2024 года – через два дня после начала антиправительственных протестов – выступили в поддержку стремления Грузии к вступлению в Европейский союз.

«Мы верим, что Грузия не должна отклоняться от конституционного порядка и должна остаться частью европейского пространства. Отказ от этого пути – это отказ от свободы, прогресса и будущего. Нет – насилию против мирных протестующих», – заявили компании.

58-летний Георгий Рамишвили является председателем наблюдательного совета компании Silknet – одного из лидеров телекоммуникационного рынка.

С 2020 года при сотрудничестве с Silknet в Грузии было начато вещание телеканала Euronews Georgia.

Рамишвили в 2018 году был шафером на свадьбе бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе, с 2023 года находящегося под санкциями США.

Он также планировал строительство Trump Tower в Батуми: презентация проекта прошла в 2012 году при Михаиле Саакашвили, однако позже строительство было заморожено, сделка сорвалась после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.


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