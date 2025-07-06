Саакашвили: Активная часть общества должна взять в руки инициативу

06.07.2025 22:05





Активная часть общества должна взять в руки инициативу и перестать ходить по одному и тому же кругу - в условиях дефицита лидеров самоорганизация - единственный правильный выход, - пост об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсети.



Саакашвили говорит о развитии событий в регионе и заявляет, что геополитические процессы нам очень помогают, но «мы также не можем терять время».



«То, что происходит на Южном Кавказе, является прямым результатом ослабления России в Украине.



После неудачной войны Пашинян сделал в Армении то, чего не сделал я в 2011-2012 годах, он задержал армянского Иванишвили, миллиардера Карапетяна. Пашинян официально взял курс на членство в ЕС.



Баку начал сотрудничать с НАТО, Азербайджан видит в России прямую угрозу и предпринимает активные шаги по очистке своего политического, экономического и культурного пространства от российского влияния. Кроме того, Азербайджан и Армения начали сближение, что является сильным ударом по России.



В этой ситуации Грузия - полная аномалия, с одной стороны, обществу окончательно опротивел Иванишвили и его стая. Насилие, наглость и несправедливость этой бандитской группировки, грузины справедливо считают, что международная изоляция губительна для нас. Даже сами "коцы" стыдятся признаться в своей политической принадлежности, так как сами испытывают нужду и унижение.



В этой ситуации мы слышим, что так продолжаться не может и что «что-то случится». Однако мы должны понимать, что это «что-то» не может произойти само.



Активная часть общества должна взять в руки инициативу и перестать ходить по одному и тому же кругу. Геополитические процессы нам очень помогают, но и нам нельзя терять время.



В условиях дефицита лидеров самоорганизация - единственный правильный выход», - говорится в письме Саакашвили, опубликованном в его личном Facebook.





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