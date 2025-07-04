В Армении задержан Ваагн Чахалян

04.07.2025 15:15





В Армении арестован Ваагн Чахалян. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Рубена Меликяна.



По словам адвоката, Чахалян находится в здании Следственного комитета.



По сообщению армянских СМИ, Ваагн Чахалян является лидером инициативы «Камк» и активно участвует в оппозиционной деятельности. Ваагн Чахалян был лидером движения «Джавахк» в Грузии. Он был арестован в 2009 году и приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в участии в массовых беспорядках, ношении, хранении и приобретении оружия, а также хулиганстве. Ваагн Чахалян был освобожден из тюрьмы в 2013 году по амнистии.







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