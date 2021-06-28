

Минздрав Грузии предлагает тестировать всех въезжающих в страну туристов

28.06.2021 14:48





«Важно требовать от туристов проходить тестирование на территории Грузии, потому что в этом случае гораздо больше гарантий того, что мы не будем иметь дело с поддельными документами», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По её словам, в этом случае передвижение туристов по стране будет намного более безопасным для граждан Грузии.



«Соответственно, передвижение туристов будет намного безопаснее для наших граждан. Минздрав имеет широкий спектр центров тестирования. Минздрав считает важным для безопасности нашей страны, чтобы все туристы, которые были вакцинированы дважды, несмотря на полный курс вакцинации, проходили дополнительное тестирование в Грузии, это не только регуляция Грузии, аналогичная практика есть и в других странах. Мы считаем, что это должно быть регуляцией, а не рекомендацией», — заявила Екатерина Тикарадзе.





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