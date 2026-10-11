Кобахидзе: Решение объявить христианство государственной религией, определило путь развития и самобытность нашей нации

11.10.2026 20:19





«Грузия – одна из тех редких стран, где Евангелие было привнесено в I веке проповедью апостолов Христовых, а историческое решение, принятое 17 веков назад, объявить христианство государственной религией, определило путь развития и самобытность нашей нации», – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на международном симпозиуме «Бог, Родина, Человек».



Как отметил глава правительства, Мать-Церковь на протяжении веков является духовной опорой страны.



«Усилия наших величайших светских и религиозных деятелей на протяжении веков были направлены на укрепление этого прочного фундамента. Вклад нашего великого Патриарха Илии II особенный, поскольку построение современного, независимого государства и духовное единство нации в этом процессе основывались на высших христианских ценностях. Государство с особым почтением относится к этим вечным ценностям. В тесном сотрудничестве с Церковью мы будем твердо защищать наследие, на котором зиждется наше национальное единство и развитие», — сказал Ираклий Кобахидзе.





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