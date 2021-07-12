

Председатель парламента Грузии объяснил, почему полиция позволила радикалам сорвать флаг Евросоюза

12.07.2021 18:19





Правительства Грузии соответствующим образом отреагировало на срыв флага Евросоюза перед парламентом страны, считает председатель парламента Грузии Каха Кучава.



«Преступления происходят везде и, к сожалению, не только в Грузии срывают флаг Евросоюза», — сказал Кучава.



Спикер ответил на заявление оппозиционного депутата Саломе Самадашвили, которая напомнила, что в Тбилиси 5 и 6 июля был сорван флаг Евросоюза, установленный перед парламентом. Утром 7 июля Кучава лично установил флаг, сорванный радикальными группами, протестовавшими против проведения «марша достоинства» в поддержку прав ЛГБТК-сообщества на проспекте Руставели. 5 июля в центре города гомофобные группировки устроили погром и избили не менее 50 журналистов, освещавших эти события. Они также дважды сорвали флаг Евросоюза, установленный возле парламента и установили там железный крест. При этом полиция не вмешивалась в эти действия.



Оппозиционные СМИ и партии, а также НПО из-за событий 5 июля обвиняют власти в бездействии и потворстве радикальным группировкам, а также в отступлении Грузии от курса на евроинтеграцию.



«К сожалению, у нас нет законодательной базы по поводу того, как именно защищать не только нашу национальную символику, но и ту национальную симполику, которая отражает выбор нашего народа и определена конституцией. Давайте обсудим это, чтобы в будущем такого больше не произошло, а не то, у кого над головой порвали флаг ЕС», — предложил Кучава.



Самадашвили в обращении к Кучава также сказала, что власти допустили «охоту насильственных групп на журналистов».



«А сегодня ваш премьер-министр посмел угрожать нам, оппозиции, и независимым СМИ. Он угрожает всем, у кого есть независимое мнение в этой стране. Именно поэтому вы сегодня в этом зале заседаний останетесь одни», сказала Самадашвили.



Сегодня в первой половине дня внеочередное заседание парламента было сорвано из-за шума и потасовок, вызванных тем, что представители оппозиционных СМИ пришли в парламент, чтобы, как они заявили, «задать вопросы депутатам». Охрана пыталась их не впускать, из-за чего на входе произошла потасовка с участием не менее 50 человек. Как выяснилось, пропуска для посещения паралмента журналистам выписали депутаты от оппозиции.



Оппозиция заняла трибуну парламента и присоединилась к требованию оппозиционных журналистов, требующих отставки премьер-министр Ираклия Гарибашвили, а также объявила, что начнет подготовку процедуры объявления правительству недоверия. После этого большая часть оппозиционных депутатов покинула заседание в знак протеста.



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