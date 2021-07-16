

Русские - уникальная нация!

16.07.2021 12:16



Сергей Михеев



Есть такое древнее проклятие - «чтобы ты жил в интересные время». Многие утверждают, что это китайское, но есть другие предположения. Однако, в этом случае особого значения не имеет. Главное тут суть самого изречения – «чтобы никогда не знал покоя». Хотя и тут мы, русские, превзошли авторов этого проклятия, и придумали свое – «Чтоб тебе всю жизнь жить при перестройке». Если это перевести на любой другой язык, никому не будет понятно суть сказанного. Это сугубо наше - русское, советское, нами пережитое и понимаем только мы.



Вообще мы - русские – уникальная нация! Только у нас, у русских: черно-белый телевизор – «Радуга»; наручники - «нежность»; бензопила - «дружба»; слезоточивый газ - «черемуха»; межконтинентальные ракеты - «мир»; самоходные артустановки - «Пион», «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт», «Тюльпан»; боевое химическое отравляющее вещество – «Новичок»; любое наше творение, которым хотим дать понять всем, что «мы не отстанем» - «Спутник»; несмотря на то, что интернет является глобальным всемирным достоянием, только нам пришло в голову сотворить себе виртуальный, но все-же – «суверенный интернет»; в таком же плане мы, русские, имеем собственный, хотя и не знаем до конца какой, но все же собственный – «Русский мир», не соображая того, что этим «русским миром» практически мы сами себя изолировали от всего остального; так как нам, русским, не пришлись по нравам принципы всеобщей демократии, которым живет весь цивилизованный мир, мы сотворили собственную – «суверенную демократию», и стараемся если не заставить остальных примкнуть к нам, то точно стараемся их учить демократии по нашими понятиями этого явления.



Кстати, о демократии и соблюдения прав человека. Имея собственное рыло в пушку, МИД РФ недавно опубликовал весьма обширный доклад «О ситуации с соблюдением прав человека в некоторых странах» с списком 43 стран мира, которые ненавистны нашему «Русскому миру». В докладе выражается озабоченность тем, что в странах, особенно в тех, которые провозглашают себя демократическими, наблюдается применение двойных стандартов в угоду политическим интересам государства, растёт ксенофобия, расизм и национализм, происходит дискриминация по национальному и языковому признаку, растёт пропаганда и героизация нацизма, целенаправленно происходит переписывание истории.



Глава МИД Лавров может и случайно «подзабыл», но мы то помним, что только за период правления Путина убито, а точнее ликвидировано более 150 журналистов, которые старались донести правду до народа; напомнить о «Норд-Ост»-е; помним о Бесланской трагедии, когда погибло 314 человек, из них 186 были дети, и все ради того, что Аушев смог договориться с террористами об освобождении хотя бы детей, а это означало для Путина, что он теряет авторитет. И ради своего эго он пожертвовал детьми. Что же касается двойных стандартов, о них даже не стоит говорить, так у нас вообще их нет – у нас все свое, «суверенное». О поддержке в России на государственном уровне ксенофобии, расизма, дискриминации по национальному признаку, переписыванию истории, можно писать и защищать диссертации любого уровня.



Что самое главное, в списке стран нет самих нас – нет России! Как это понять? У нас все в этом плане в порядке и давайте учить других? Наверное, это и понятно – никаких прав у россиян в России попросту не существует - Путин их отменил! Нам отменили права: на свободное волеизъявление; на избрание в органы власти; на проведение митингов и манифестации; на труд и достойную оплату; и самое главное – право на жизнь! Этим правом пользуются только сторонники и пособники режима, а другие, в первую очередь политические оппоненты и несогласные, имеют право быть отравленными «новичком», или умереть другими доступными методами, а особенно прыткие – выжившие, имеют право сидеть в тюрьме, или бежать из страны.



Хотя нет, у нас, россиян, кое-какие права все-же есть - быть иностранными агентами; членами экстремистских организаций; сотрудниками нежелательных организаций как в России, так и за ее пределами. А главное - граждане России имеют право – покорно служить режиму, это право ценится превыше всего. Поэтому, логично, что в докладе российского МИДа, о состоянии дел с правами человека в мире, нет упоминания о самой России - такого понятия как «права человека» российская реал-политика не предусматривает.



Если с правами россиян как-то хоть разобрались, то иностранные граждане на территории России вообще их не имеют. Пребывание в России иностранных граждан в любой момент может быть признано нежелательным и они, без каких-либо объяснений, могут быть выдворены из страны. Право выносить решение о нежелательности пребывания иностранца на российской территории наделены множество ведомств - МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР, МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА. Внушительный список. Как видно этим ведомствам больше нечем заниматься, как дублировать друг друга. Девять ведомств могут принять идентичное решение - этого даже для России многовато!



При таком раскладе дел, МИД РФ, а равно Россия, позволило себе учить «некоторые страны» основам демократии и защиты прав человека. Видимо наше рыло на столько обклеено этим «пушком», что привыкшие видеть соринку в чужих глазах, свои бревна тоже стали воспринимать чужимы.



Тем временем:

- ЕС продлил нам санкции из-за «оккупации Крыма»;

- Европейский суд лишил окончательно лишил «Газпром» треть мощностей поставок газа по ветке «Северный поток-1»;

- судьба «Сереный поток-2» тоже предопределена не в нашу пользу;

- в место развития страны мы все больше увязли в политику сотворения врага, так как по-другому не умеем жить – мы только можем воевать, а не дружить;

- единственная сфера в котором мы могли состязаться с нашими противниками – космос, и там оказались на дне – ничего не говоря о достижениях Маска, ему подобные успешно тестировали проект по космическому туризму, а мы в российском модуле «Звезда» МКС уже который раз «латаем дырки», чтобы не остаться без кислорода.



Может пора перестать «постоянно жить при перестройке»?! Может наконец поймем, что человек два раза в огонь руку не сунет, а наша «копейка» так горяча, что нищему руку прожжет. Чтобы относились к нам с благодарностью может стоит перед подачей сперва остудить эту «копейку»?!



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