

Посольство Великобритании усомнилось в политической траектории Грузии

29.07.2021 23:31









«Соединенное Королевство обеспокоено недавним заявлением правящей партии «Грузинская мечта» об одностороннем выходе из соглашения от 19 апреля, направленного на преодоление политического тупика. Мы считаем, что в интересах Грузии, чтобы все политические партии работали вместе для достижения политической стабильности и консенсуса на благо всего грузинского народа», — говорится в заявлении.



В посольстве указывают, что стабильная демократия является важной предпосылкой для продвижения Грузии по пути евроатлантической интеграции. Одновременно в заявлении подчеркивается, что «недавние события, в том числе несдержанные нападения на журналистов, освещавших Tbilisi Pride 5 июля, вызвали сомнения в политической траектории Грузии».

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Соединенное Королевство выражает готовность помочь Грузии «воспользоваться возможностью для развития сильных демократических институтов, которые так необходимы для обеспечения стабильности и повышения устойчивости к внешним угрозам».



28 июля «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.



Говоря о причинах решения, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.

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Одновременно в «Грузинской мечте» подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Исходя из этого, в ГМ считают, что соглашение «выполнило свою миссию и исчерпало себя», спустя 100 дней с момента инициирования.



Сегодня решение ГМ прокомментировал сам Шарль Мишель. Он отметил, что соглашение от 19 апреля «продолжает предлагать европейский путь к укреплению демократии и верховенства закона в Грузии». Одновременно президент Евросовета сообщил, что начинает встречи с политиками из Грузии, на которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация Великобритания настоятельно призывает все политические партии Грузии оставаться приверженными духу соглашения от 19 апреля и сосредоточить свои усилия на проведении судебных, избирательных и конституционных реформ, предусмотренных этим договором. Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии, распространенном сегодня.«Соединенное Королевство обеспокоено недавним заявлением правящей партии «Грузинская мечта» об одностороннем выходе из соглашения от 19 апреля, направленного на преодоление политического тупика. Мы считаем, что в интересах Грузии, чтобы все политические партии работали вместе для достижения политической стабильности и консенсуса на благо всего грузинского народа», — говорится в заявлении.В посольстве указывают, что стабильная демократия является важной предпосылкой для продвижения Грузии по пути евроатлантической интеграции. Одновременно в заявлении подчеркивается, что «недавние события, в том числе несдержанные нападения на журналистов, освещавших Tbilisi Pride 5 июля, вызвали сомнения в политической траектории Грузии».Читайте также: «Грузинская мечта» односторонне вышла из договора по «плану Мишеля» Соединенное Королевство выражает готовность помочь Грузии «воспользоваться возможностью для развития сильных демократических институтов, которые так необходимы для обеспечения стабильности и повышения устойчивости к внешним угрозам».28 июля «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.Говоря о причинах решения, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.Читайте также: В Европарламенте призывали «Грузинскую мечту» отменить решение о выходе из соглашения 19 апреля Одновременно в «Грузинской мечте» подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Исходя из этого, в ГМ считают, что соглашение «выполнило свою миссию и исчерпало себя», спустя 100 дней с момента инициирования.Сегодня решение ГМ прокомментировал сам Шарль Мишель. Он отметил, что соглашение от 19 апреля «продолжает предлагать европейский путь к укреплению демократии и верховенства закона в Грузии». Одновременно президент Евросовета сообщил, что начинает встречи с политиками из Грузии, на которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация



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