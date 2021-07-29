

В Европарламенте призывали «Грузинскую мечту» отменить решение о выходе из соглашения 19 апреля

29.07.2021 19:45





Группа депутатов Европарламента, работающих по вопросам Грузии, призывает правящую партию страны отменить свое решение по выходу из «соглашения Мишеля». Соответствующее заявление сегодня распространил офис руководителя делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа, сопредседателя Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Марины Кальюранд.



«Мы призываем «Грузинскую мечту» отменить свое решение, призываем все политические партии работать вместе, добросовестно и во имя евроатлантических устремлений Грузии, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения», — сказано в заявлении.



Авторы заявления подчеркивают, что они «удивлены и разочарованы» неожиданным решением «Грузинской мечты» о выходе из договора, который «является важной вехой в политической жизни Грузии», а также в отношениях Тбилиси и Брюсселя.



«Соглашение прокладывает путь к сглаживанию политической поляризации и укреплению верховенства закона в Грузии, решая такие ключевые вопросы, как независимость судебной власти, улучшение избирательной системы или разделение власти в парламенте. В отличие от утверждения «Грузинской мечты» о том, что соглашение выполнило свои цели и, следовательно, достигло своего предела, мы считаем, что оно подчеркивает реформы, которые должны поддерживаться и совершенствоваться на протяжении многих лет, а не только эпизодически», — сказано в обращении.



Депутаты Европарламента добавляют, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет и оппозиция. Одновременно они отмечают, что «неспособность продвинуть демократию в Грузии принесет пользу только тем, кто выступает против ее евроатлантического пути».



«Избранные оппозиционные партии, которые не подписали соглашение, также несут большую долю ответственности за эту неудачу, в то время как мы приветствуем решение тех оппозиционных политиков, которые подписали соглашение и продолжают выполнять взятые на себя обязательства. Тем не менее, после продолжающихся назначений в Верховный суд и после неприемлемого насилия, которое привело к отмене «Тбилиси прайд», вчерашнее заявление правящей партии стало еще одним разочарованием», — говорится в заявлении.



Авторы подтверждают готовность Европарламента продолжать тесное сотрудничество с парламентом Грузии, оказывая поддержку демократии, при условии, что «грузинские коллеги проявят готовность конструктивно участвовать в такой деятельности».



Вместе с Кальюранд под обращением подписались постоянный докладчик по вопросам Грузии в Европарламенте Свен Миксер, а также депутат Евпропарламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель.



28 июня «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.



Говоря о причинах решения, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.



Одновременно в «Грузинской мечте» подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Исходя из этого, в ГМ считают, что соглашение «выполнило свою миссию и исчерпало себя», спустя 100 дней с момента инициирования.



Сегодня решение ГМ прокомментировал сам Шарль Мишель. Он отметил, что соглашение от 19 апреля «продолжает предлагать европейский путь к укреплению демократии и верховенства закона в Грузии». Одновременно президент Евросовета сообщил, что начинает встречи с политиками из Грузии, на которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация



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