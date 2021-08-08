

Гарибашвили анонсировал введение новых ковид-регуляций

08.08.2021 20:38









По словам премьера, вопрос будет обсуждаться 9 августа на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19. При этом он подчеркнул, что о тотальной блокировке и мерах, которые могут негативно повлиять на экономику, речи не идет. Говорить будут о целесообразности введения таких правил, как ношение масок на открытом пространстве, ограничение массовых собраний и обязательное прохождение ПЦР-теста в ряде случаев.



«Мы входим в активную избирательную фазу. Мы должны учитывать, что проведем выборы по определенному стандарту», — сказал Гарибашвили.

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По словам премьера, только так можно будет обеспечить «выборы высокого стандарта».



«Я также выступил с инициативой предложить ЦИК как можно скорее провести вакцинацию всех членов комиссии. Мы также хотим предложить это всем кандидатам и, в целом, всем, кто подключен к этим выборах, чтобы провести безопасные от коронавируса выборы высокого стандарта», — сказал он.

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Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 344 новых случаев заражения, а 30 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими — оба компонента вакцины получили около 150 тысяч человек или 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 447,9 тысяч случаев инфицирования, более 400 тысяч выздоровели, 6 084 скончались. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили анонсировал введение новых ковид-регуляций в преддверии выборов в местные органы власти. Об этом он заявил журналистам сегодня, после получения первой дозы прививки от коронавируса.По словам премьера, вопрос будет обсуждаться 9 августа на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19. При этом он подчеркнул, что о тотальной блокировке и мерах, которые могут негативно повлиять на экономику, речи не идет. Говорить будут о целесообразности введения таких правил, как ношение масок на открытом пространстве, ограничение массовых собраний и обязательное прохождение ПЦР-теста в ряде случаев.«Мы входим в активную избирательную фазу. Мы должны учитывать, что проведем выборы по определенному стандарту», — сказал Гарибашвили.Читайте также: Премьер Грузии принял участие в массовом застолье в разгар эпидемии коронавируса По словам премьера, только так можно будет обеспечить «выборы высокого стандарта».«Я также выступил с инициативой предложить ЦИК как можно скорее провести вакцинацию всех членов комиссии. Мы также хотим предложить это всем кандидатам и, в целом, всем, кто подключен к этим выборах, чтобы провести безопасные от коронавируса выборы высокого стандарта», — сказал он.Читайте также: Премьер Грузии привился вакциной Pfizer Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 344 новых случаев заражения, а 30 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими — оба компонента вакцины получили около 150 тысяч человек или 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 447,9 тысяч случаев инфицирования, более 400 тысяч выздоровели, 6 084 скончались.



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