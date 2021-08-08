

Премьер Грузии принял участие в массовом застолье в разгар эпидемии коронавируса

08.08.2021 20:34





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 7 августа принял участие в многолюдном застолье, несмотря на официальный запрет проведения подобных мероприятий и серьезный рост заболеваемости COVID-19.



В субботу премьер посетил село Архилоскало Дедоплисцкаройского муниципалитета (регион Кахети), уроженцем которого является дзюдоист Лаша Бекаури, завоевавший золото на Олимпиаде в Токио.



Гарибашвили лично поздравил 21-летнего спортсмена. В социальных сетях также были распространены кадры, на которых видно, что в Архилоскало премьер посетил застолье, участниками которого были десятки человек. Никто из присутствующих не носил масок и не соблюдал социальную дистанцию.



Участие Гарибашвили в застолье вызвало возмущение и резкую реакцию части общества, ведь совсем недавно он сам призвал население воздерживаться от участия в любых многолюдных мероприятий. Более того, 26 июля премьер заявил, что причиной резкого роста случаев заражения в стране стали «несколько дней безответственных» протестных акций. Участники этих митингов требовали отставки премьера и расследования беспорядков 5 июля.



Ситуацию усугубило еще и то, что он остается одним из немногих членов правительства, которые до сих пор не вакцинированы от коронавируса (Гарибашвили переболел ковидом в апреле). Некоторые СМИ уже записали его в ряды «антиваксеров».



Сегодня премьер дал понять, что не чувствует неудобств из-за участия в застолье.



На вопрос журналистов: «Не создает ли неудобств кутеж и нарушение рекомендаций министерства здравоохранения?», премьер ответил: «Ну и что? Разве нельзя кутить?».



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 344 новых случаев заражения, а 30 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими — оба компонента вакцины получили около 150 тысяч человек или 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 447,9 тысяч случаев инфицирования, более 400 тысяч выздоровели, 6 084 скончались.



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