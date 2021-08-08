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Премьер Грузии привился вакциной Pfizer


08.08.2021   20:35


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил первую дозу прививки от коронавируса совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.

Гарибашвили оказался одним из немногих членов правительства, которые до сих пор не прошли вакцинацию от COVID-19. Некоторые СМИ даже назвали его «антиваксером».
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Сегодня укол Гарибашвили делали в присутствии телекамер. Сам премьер подчеркнул, что он решился на прививку, несмотря на то что недавно переболел ковидом и у него достаточно много антител.

«Четыре месяца назад я перенес ковид в достаточно легкой форме, и у меня были антитела, однако, несмотря на это, я решил привиться, чтобы еще больше усилить иммунитет», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства призвал всех последовать его примеру и пройти вакцинацию от коронавируса. «Мы можем победить пандемию только с помощью вакцинации», — отметил он.

Он также пожелал объяснить, почему остановил свой выбор на вакцине Pfizer.

«Моя супруга привилась китайской вакциной Sinopharm. И мы решили устроить своего рода состязание, у кого из нас будет более сильный иммунитет. Все члены моей семьи привиты, мои родители тоже привились. Еще раз повторяю населению, вакцина абсолютно безопасна», — сказал премьер.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 8 августа достигло 626 343. Обе дозы вакцины получили 194 449 человек, что составляет чуть более 5% от всего населения Грузии.

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