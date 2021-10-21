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Михаил Саакашвили отказался от перевода в тюремную больницу


21.10.2021   14:19


По словам адвоката экс-президента Михеила Саакашвили Беки Басилая, заключенный и его защитники не соглашаются с госпитализацией в клинику 18-го пенитенциарного учреждения.

Басилая сказал, что безопасность Саакашвили не будет обеспечена в 18-м медицинском учреждении пенитенциарной службы.

«Несколько дней назад они сказали, что защита должна указать на любую клинику в Тбилиси, и они госпитализируют туда Михеила Саакашвили. Вчера мы слышали сообщение министра юстиции о том, что Михеил Саакашвили будет госпитализирован в 18-е учреждение.

Это прямой отказ от практики, которую администрация тюрьмы и пенитенциарная служба применяли в течение многих лет. Это прямое указание на то, что они провоцируют и не заботятся о безопасности Михеила Саакашвили. Теперь они говорят, что его нужно перевести в 18-е учреждение в Глдани, где находятся тысячи заключенных и осужденных по разным причинам, они хотят устроить провокацию», - говорит Басилая.

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