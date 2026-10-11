Гоциридзе: У России есть гораздо более мощное орудие, чем продовольственное эмбарго

11.10.2026 15:18





Динамика потребления российского газа в Грузии тревожно меняется. Об этом в социальной сети пишет оппозиционный политик, бывший президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе.



Оппозиционный политик обвиняет власти в «преступном безрассудстве» в плане энергетической политики и заявляет, что, увеличив долю российского газа до 28%, «Грузинская мечта» дала Кремлю более мощный инструмент давления для шантажа страны, чем продовольственное эмбарго или пропагандистские мифы.



«Россия, предположительно, продолжит шантаж и расширит продовольственное эмбарго, которое уже ввела. Вновь вспомнят лабораторию Лугара и потребуют её закрытия, а российская пропаганда будет подкреплять это угрозами, исходящими от отравленных комаров и летучих мышей.



Однако у России есть орудие гораздо более мощное, чем продовольственное эмбарго, и это орудие ей в руки дала сама власть «Мечты». Это газ. Мы помним об этом орудии - мы испытали его на себе зимой 2005 года.



Динамика потребления российского газа в Грузии тревожно меняется. Если в 2018 году доля российского газа в общем потреблении газа в стране составляла всего 1,7%, в 2019 году этот показатель вырос до 6,3%, в 2020 году - до 7,9%, в 2021 году - до 15%, в 2022 году - до 17,3%. В 2023 году доля российского газа достигла уже 20%, в 2024 году -25%, а в 2025 году - уже 28%.



Это тактика России - поэтапное проникновение на рынок и постепенное наращивание зависимости, то есть политика ползучего захвата рынка.



Усиление экономической зависимости страны от государства-оккупанта это не просто безрассудный шаг, это преступление», - пишет Гоциридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





