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Грузинская команда продолжит борьбу за бронзовую медаль чемпионата мира
11.10.2026 15:14
В заключительный день проходящего в Баку чемпионата мира по дзюдо действующие чемпионы мира, грузинская команда, проиграла Узбекистану со счетом 3:4 в четвертьфинале смешанных командных соревнований и продолжит борьбу за бронзовую медаль в утешительном раунде.
От нашей команды победили Этер Липартелиани (57 кг), Нино Гулбани (70 кг) и Лаша Бекаури (90 кг). В дополнительном поединке тяжеловес Софио Сомхишвили проиграла свою схватку.
Соперником Грузии в утешительном раунде станет команда, проигравшая в поединке между российской и французской командами.
Что касается индивидуальных соревнований, грузинская команда завершила свое выступление на чемпионате мира с четырьмя медалями: Тато Григалашвили (81 кг) и Илья Суламанидзе стали чемпионами мира, Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль, а Георгий Сардалашвили (60 кг) – бронзовую. В результате грузинская команда заняла второе место в общем командном зачете после Японии.
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