

Саакашвили написал об избиении и издевательствах в глданской тюрьме

09.11.2021 10:35





По словам Михеила Саакашвили, он был обманным путем доставлен в глданское тюремное медицинское учреждение, где подвергся физическому и словесному насилию. Об этом Саакашвили написал в письме, которое в прямом эфире зачитал директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия.



«Меня перевели обманом после того, как мне сказали, что нас везут в обычную городскую поликлинику, и отменили встречу с врачами и встречу с моей матерью и моими детьми.



Когда меня привезли к корпусу криминалов, которые подняли крик и не прекращают кричать до сих пор [на момент написания], один из тюремщиков, по-видимому, начальник, сказал мне: «Аха, птичка, попал к нам руки», и добавил мат. Я спросил как его имя и фамилию, но мне конечно не ответили. Потом без предупреждения меня стали тащить, несмотря на мой категорический отказ, вытащили из машины под матерную ругань криминалов. Повалили на землю и несколько раз ударили по шее, таскали за волосы. Конечно же, в этот момент я стал сопротивляться. Как и тогда когда в палату зашел какой то криминального вида медперсонал стал подходить ко мне и тогда я действительно ударил по анализатору, потому что они пытались вколоть какой-то укол без моего согласия. Моя реакция была вызвана всем тем насилием и оскорблениями.



Все действовали как настоящие криминалы. В моей камере постоянно слышны оклики криминалов. От всех медицинских вмешательств отказываюсь, с медперсоналом не сотрудничаю. Я встречусь только со своим личным доктором. Целью моего перевода сюда однозначно является мое физическое уничтожение по приказу Путина.



Я не хочу давать им повод для провокаций. Я был вынужден физически противостоять насилию, но я был здесь один, а вы там, и вас множество и поэтому никто не может победить вас в мирном, но очень сильном протесте», — написал Саакашвили в письме.



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