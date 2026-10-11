В Грузии открылся симпозиум «Бог, Родина, Человек» к 1700-летию христианства

11.10.2026 18:57





В Грузии открылся международный научный симпозиум «Бог, Родина, Человек», приуроченный к 1700-летию провозглашения христианства государственной религией страны.



Мероприятие проходит в Тбилиси, в гостинице Radisson. В нем принимают участие Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и президент Михаил Кавелашвили, отмечает издание IPN.



Заявленная цель симпозиума – глубокое осмысление христианского наследия Грузии, его исторического, культурного и духовного значения, а также на демонстрацию роли страны в развитии мировой цивилизации.



В рамках форума с докладами выступят грузинские и зарубежные ученые, историки, богословы, деятели культуры и священнослужители. Конференция продлится несколько дней и будет включать ряд тематических сессий.



Открывая симпозиум, Патриарх Шио III коснулся таких тем, как вера в современном мире. Он в частности заявил, что технологии должны служить человеку, а не человек – технологиям.



«Наука, технологии, колоссальная доступность информации и знаний предоставили современному человеку безграничные возможности. Безусловно, это великое благо, однако оно предполагает и ответственность.



Технологии должны служить человеку, а не человек – технологиям. Знания не должны отдалять нас от веры, а прогресс не должен заставлять забывать о духовности. Упрощение жизни, ценности и идеологии не должны лишать нас свободной воли, любви, способности сопереживать, смирения и совести.



Времена меняются, но призвание христианина остается неизменным: трудиться и жить с верой в Господа, с любовью к Богу и ближнему и с самоотверженностью», — отметил Патриарх.



Шио III также обратился к гражданам, проживающим на оккупированных территориях. По его словам, исконные исторические регионы Грузии должны в мире продолжать свое существование в единстве с родиной-матерью. Упомянул глава ГПЦ и грузинских эмигрантов.



«Сегодня наши мысли и молитвы в особенности обращены к людям, живущим в Абхазии и Цхинвальском регионе. Эти исконные исторические края Грузии с верой Христовой и любовью должны в мире продолжать бытие вместе с родиной-матерью. С божьей помощью так и будет, и между нами вновь восстановятся братское единство и любовь.



Безусловно, общую радость этих юбилейных дней разделяют и наши соотечественники, проживающие за границей. Нас, чад единого народа и церкви, радует, что даже вдали от родины они сохраняют веру, связь с церковью и отечеством. Мы непрестанно молимся о них и ждем их».





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