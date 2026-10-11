Грузинская женская парафехтовальная команда стала вице-чемпионкой Европы

11.10.2026 18:54





Грузинская женская парафехтовальная сборная завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию на шпагах.



В решающем поединке грузинские спортсменки уступили польской команде с минимальным отрывом, 29:30, и заняли второе место на турнире.



Трио в составе Ирмы Хецуриани, Нины Тибилашвили и Гванцы Задишвили продолжает выступать в командном зачете по фехтованию на рапирах.





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