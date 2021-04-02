

Представитель ФИБА изучил готовность Тбилиси к Евробаскету

02.04.2021 18:22









В связи с предстоящим в Тбилиси матчами группового этапа ЧЕ в столице Грузии решено было построить соответствующую самым современным стандартам баскетбольную арену вместимостью 10 тысяч зрителей, строительство арены началось в 2019 году , она строится на улице Университетская , рядом с Олимпийским Дворцом, введенным в строй в 2015 году и вмещающем 3,5 тыс. зрителей.



В центре Тбилиси с 1961 года действует Дворец спорта, который тогда вмещал до 13 тысяч зрителей, а с начала 2000- х годов ( после установления в первом ярусе индивидуальных скамеек )- 10 тысяч. В этом Дворце в 1960-1980-х годах проходили матчи чемпионатов СССР и европейских клубных турниров по баскетболу, гандболу, международные турниры по борьбе, тяжелой атлетике, в последующие годы -матчи сборных Грузии по баскетболу, гандболу, международные турниры по этим и другим видам спорта, различные общественные , спортивные и культурные мероприятия. Этот уникальный Дворец, 60-летие создания которой отметят в мае с.г., по-прежнему действует.



Но в связи с ЧЕ 2021 /22 возникла необходимость строительства новой баскетбольной арены, соответствующей самым современным международным стандартам. Строительство этой арены приближается к завершению, ожидается, что в ноябре текущего года он будет введен в эксплуатацию. Для ознакомления со строительством этого Дворца в Тбилиси на днях побывала делегация ФИБА Европа во главе с исполнительным директором этой организации, известным в прошлом чешским баскетболистом Камилем Новаком. Как сообщила Федерация баскетбола Грузии(ФБГ), «члены делегации ФИБА Европа ознакомились с ходом работ по строительству в Тбилиси новой баскетбольной арены и дали рекомендации, реализация которых позволит новой арене соответствовать самым высоким международным стандартам».



Члены делегации ФИБА Европы встретились с президентом ФБГ Паатой Гураспаули, заместителем министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Сосо Гиоргадзе, с руководителями строительных организаций Грузии, осуществляющих строительство арены. В беседе с журналистами Сосо Гиоргадзе отметил, что «строительство новой арены в Тбилиси приближаются к завершению». «Новый Дворец вместимостью 10 тысяч зрителей будет соответствовать мировым стандартам, эта арена позволит Грузии принимать представительные международные турниры, что будет содействовать развитию спорта»,-сказал замминистра культуры, спорта и по делам молодежи.



В свою очередь К. Новак заявил, что «несмотря на период пандемии, строительство новой арены в Тбилиси ведется хорошими темпами и я об этом скажу на заседании ФИБА Европа». «Мы ранее в онлайнрежиме смотрели за ходом строительства арены, сейчас же на месте осуществили мониторинг и очень довольны, это будет фантастическая арена»,-сказал Новак.



П. Гураспаули выразил благодарность К.Новаку и членам делегации ФИБА Европа, руководству министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии. «Строительство арены ведется в соответствии с графиком, в ноябре он будет введен в строй, а в феврале 2022 года в этом Дворце пройдут матчи квалификационного этапа Чемпионата Мира. Важно, что в Грузии будет первый современный баскетбольный Дворец»,- сказал Гураспаули.



В день пребывания делегации ФИБА Европа на месте строительства новой арены автор этих строк имел возможность в течение 5 минут пообщаться с К.Новаком. Разговор начался с воспоминаний о периоде игры Новака в баскетболе, об его родном городе Острава, о сегодняшнем баскетболе. Потом я перешел к теме, из-за которой я собственно и пришел на эту встречу с ним. Я ознакомил его со своей идеей внедрения четырехочковых бросков, отметил, что знаменитый баскетболист тбилисского "Динамо", сборных СССР и Грузии, чемпион мира 1982 года, чемпион Европы 1981 года и бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года Николоз Дерюгин, выдающийся баскетболист тбилисского "Динамо" и сб. СССР, вице-чемпион Олимпийских игр 1964 года, обладатель Кубка Европейских чемпионов 1962 года, заслуженный тренер Грузии и СССР Леван Мосешвили(1940-2020) ,ряд известных баскетболистов разных стран поддержали эту идею. Автор этих строк сказал Камилю Новаку , что» пора уже вносить новшества в баскетбол», отметил,что наряду с трехочковыми должны быть и четырехочковые броски, такими должны считаться броски из-за пределов специальной линии, которая должна быть на два или три метра дальше трехочковой зоны. В свое время введение трехочковых бросков дало серьезный стимул для совершенствования европейского и мирового баскетбола. Я сказал К. Новаку, что «будут, конечно, противники четырехочковых бросков, но пора начать дискуссию на эту тему», отметив, что «для начала можно осуществить эксперимент в молодежных, студенческих турнирах и чемпионатах ряда стран и ввести систему четырехочковых, а потом переходить к вводу системы в Европе и во всем мире». К. Новак внимательно выслушал меня, но, естественно, он сразу не стал отвечать на это предложение, отметив. что такое новшество может иметь свои плюсы и минусы и надо все взвесить за и против.



Следует отметить, что в профессиональный баскетбол трёхочковый бросок проник в начале 1960-х годов, впервые появившись в правилах Американской баскетбольной лиги.Идея была перенята сначала Восточной профессиональной баскетбольной лигой, а затем, с 1968 года — Американской баскетбольной ассоциацией. В сезоне 1979/80 правило о трёхочковых бросках было принято и в НБА. А ФИБА утвердило трёхочковые броски в 1984 году и с того времени это правило действует во всем баскетбольном мире. Тогда, в конце 1970-начале 1980-х годов, я где мог там и фиксировал свою позицию в поддержку трехочковых, направляя письма в редакции разных газет и журналов СССР, обращаясь к тренерам и деятелям баскетбола,с которым мне довелось видеться в родном Сухуми (Олимпийская база сборных СССР в Н. Эшера), а также в Украине, в Москве и Тбилиси:одни мне говорили «Тенгиз, не спеши, придет это время», другие говорили фразы типа «Зачем перенимать то, что культивируется в НБА» и т.д..



И это неудивительно:ведь в 1970-1980 годы было немало противников введения трехочковых, хотя после внедрения этого новшества подавляющее большинство специалистов признали, что трехочковые существенно разнообразили игру и придали новый импульс развитию баскетбола. Полагаю, что пройдет пару лет и четырехочковые поэтапно будут внедрены в баскетбол- сперва на уровне юношеских, молодежных турниров и чемпионатов , а затем в чемпионатах среди взрослых в странах с богатыми баскетбольными традициями(в том числе и в Грузии), а затем и в международных турнирах, ЧЕ и ЧМ, Олимпийских игр. Внедрение четырехочковых очков при сохранении действующих правил ( трех очков, двух очков и одного очка) внесет дополнительную интригу в матчи, даст возможность игрокам смелее бросать и с более дальних дистанций, чем сейчас, вследствие этого баскетбол станет более зрелищным.



Тенгиз Пачкория, Заслуженный журналист Грузии

Поклонникам баскетбола хорошо известно, что Чемпионат Европы 2021 года из-за пандемии по решению ФИБА Европа перенесен с сентября 2021 на сентябрь 2022 года. Матчи группового этапа ЧЕ 2022 пройдут в Германии (Берлин, Кельн), Италии( Милан), Чехии (Прага) и Грузии (Тбилиси), а поединки финального раунда ЧЕ состоятся в Берлине.В связи с предстоящим в Тбилиси матчами группового этапа ЧЕ в столице Грузии решено было построить соответствующую самым современным стандартам баскетбольную арену вместимостью 10 тысяч зрителей, строительство арены началось в 2019 году , она строится на улице Университетская , рядом с Олимпийским Дворцом, введенным в строй в 2015 году и вмещающем 3,5 тыс. зрителей.В центре Тбилиси с 1961 года действует Дворец спорта, который тогда вмещал до 13 тысяч зрителей, а с начала 2000- х годов ( после установления в первом ярусе индивидуальных скамеек )- 10 тысяч. В этом Дворце в 1960-1980-х годах проходили матчи чемпионатов СССР и европейских клубных турниров по баскетболу, гандболу, международные турниры по борьбе, тяжелой атлетике, в последующие годы -матчи сборных Грузии по баскетболу, гандболу, международные турниры по этим и другим видам спорта, различные общественные , спортивные и культурные мероприятия. Этот уникальный Дворец, 60-летие создания которой отметят в мае с.г., по-прежнему действует.Но в связи с ЧЕ 2021 /22 возникла необходимость строительства новой баскетбольной арены, соответствующей самым современным международным стандартам. Строительство этой арены приближается к завершению, ожидается, что в ноябре текущего года он будет введен в эксплуатацию. Для ознакомления со строительством этого Дворца в Тбилиси на днях побывала делегация ФИБА Европа во главе с исполнительным директором этой организации, известным в прошлом чешским баскетболистом Камилем Новаком. Как сообщила Федерация баскетбола Грузии(ФБГ), «члены делегации ФИБА Европа ознакомились с ходом работ по строительству в Тбилиси новой баскетбольной арены и дали рекомендации, реализация которых позволит новой арене соответствовать самым высоким международным стандартам».Члены делегации ФИБА Европы встретились с президентом ФБГ Паатой Гураспаули, заместителем министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Сосо Гиоргадзе, с руководителями строительных организаций Грузии, осуществляющих строительство арены. В беседе с журналистами Сосо Гиоргадзе отметил, что «строительство новой арены в Тбилиси приближаются к завершению». «Новый Дворец вместимостью 10 тысяч зрителей будет соответствовать мировым стандартам, эта арена позволит Грузии принимать представительные международные турниры, что будет содействовать развитию спорта»,-сказал замминистра культуры, спорта и по делам молодежи.В свою очередь К. Новак заявил, что «несмотря на период пандемии, строительство новой арены в Тбилиси ведется хорошими темпами и я об этом скажу на заседании ФИБА Европа». «Мы ранее в онлайнрежиме смотрели за ходом строительства арены, сейчас же на месте осуществили мониторинг и очень довольны, это будет фантастическая арена»,-сказал Новак.П. Гураспаули выразил благодарность К.Новаку и членам делегации ФИБА Европа, руководству министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии. «Строительство арены ведется в соответствии с графиком, в ноябре он будет введен в строй, а в феврале 2022 года в этом Дворце пройдут матчи квалификационного этапа Чемпионата Мира. Важно, что в Грузии будет первый современный баскетбольный Дворец»,- сказал Гураспаули.В день пребывания делегации ФИБА Европа на месте строительства новой арены автор этих строк имел возможность в течение 5 минут пообщаться с К.Новаком. Разговор начался с воспоминаний о периоде игры Новака в баскетболе, об его родном городе Острава, о сегодняшнем баскетболе. Потом я перешел к теме, из-за которой я собственно и пришел на эту встречу с ним. Я ознакомил его со своей идеей внедрения четырехочковых бросков, отметил, что знаменитый баскетболист тбилисского "Динамо", сборных СССР и Грузии, чемпион мира 1982 года, чемпион Европы 1981 года и бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года Николоз Дерюгин, выдающийся баскетболист тбилисского "Динамо" и сб. СССР, вице-чемпион Олимпийских игр 1964 года, обладатель Кубка Европейских чемпионов 1962 года, заслуженный тренер Грузии и СССР Леван Мосешвили(1940-2020) ,ряд известных баскетболистов разных стран поддержали эту идею. Автор этих строк сказал Камилю Новаку , что» пора уже вносить новшества в баскетбол», отметил,что наряду с трехочковыми должны быть и четырехочковые броски, такими должны считаться броски из-за пределов специальной линии, которая должна быть на два или три метра дальше трехочковой зоны. В свое время введение трехочковых бросков дало серьезный стимул для совершенствования европейского и мирового баскетбола. Я сказал К. Новаку, что «будут, конечно, противники четырехочковых бросков, но пора начать дискуссию на эту тему», отметив, что «для начала можно осуществить эксперимент в молодежных, студенческих турнирах и чемпионатах ряда стран и ввести систему четырехочковых, а потом переходить к вводу системы в Европе и во всем мире». К. Новак внимательно выслушал меня, но, естественно, он сразу не стал отвечать на это предложение, отметив. что такое новшество может иметь свои плюсы и минусы и надо все взвесить за и против.Следует отметить, что в профессиональный баскетбол трёхочковый бросок проник в начале 1960-х годов, впервые появившись в правилах Американской баскетбольной лиги.Идея была перенята сначала Восточной профессиональной баскетбольной лигой, а затем, с 1968 года — Американской баскетбольной ассоциацией. В сезоне 1979/80 правило о трёхочковых бросках было принято и в НБА. А ФИБА утвердило трёхочковые броски в 1984 году и с того времени это правило действует во всем баскетбольном мире. Тогда, в конце 1970-начале 1980-х годов, я где мог там и фиксировал свою позицию в поддержку трехочковых, направляя письма в редакции разных газет и журналов СССР, обращаясь к тренерам и деятелям баскетбола,с которым мне довелось видеться в родном Сухуми (Олимпийская база сборных СССР в Н. Эшера), а также в Украине, в Москве и Тбилиси:одни мне говорили «Тенгиз, не спеши, придет это время», другие говорили фразы типа «Зачем перенимать то, что культивируется в НБА» и т.д..И это неудивительно:ведь в 1970-1980 годы было немало противников введения трехочковых, хотя после внедрения этого новшества подавляющее большинство специалистов признали, что трехочковые существенно разнообразили игру и придали новый импульс развитию баскетбола. Полагаю, что пройдет пару лет и четырехочковые поэтапно будут внедрены в баскетбол- сперва на уровне юношеских, молодежных турниров и чемпионатов , а затем в чемпионатах среди взрослых в странах с богатыми баскетбольными традициями(в том числе и в Грузии), а затем и в международных турнирах, ЧЕ и ЧМ, Олимпийских игр. Внедрение четырехочковых очков при сохранении действующих правил ( трех очков, двух очков и одного очка) внесет дополнительную интригу в матчи, даст возможность игрокам смелее бросать и с более дальних дистанций, чем сейчас, вследствие этого баскетбол станет более зрелищным.Тенгиз Пачкория, Заслуженный журналист Грузии



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