NY Times: Грузия занимает 1-е место в мире по показателю уровня смертности от ковида

22.11.2021 17:53





Согласно последним данным Грузия занимает первое место в мире по показателям смертности от ковида на 100.000 жителей.



Как пишет The New York Times, основываясь на статистике Our World In Data, уровень смертности от коронавируса на 100.000 населения Грузии составляет 2,01. Согласно данным, за сутки в стране в среднем умирают около 74,7 инфицированных ковидом. Эти цифры отражают показатели за последние 7 дней.



На втором месте по показателям летальности от ковида находится Болгария, на третьем — Молдова, на четвертом — Украина.





