Американский дирижер уволился из российского театра

19.04.2022









47-летний маэстро Гавриэль Гейне подал заявление об увольнении из Мариинского театра России из-за вторжения Москвы в Украину.



"Невозможно отрицать то, что происходит. Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место где я хотел бы находиться", - пишет "New York Times" цитируя дирижера. Американский дирижер уволился из российского театра, в котором проработал 15 лет, об этом пишет New York Times



