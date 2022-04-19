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Американский дирижер уволился из российского театра
19.04.2022 14:30
Американский дирижер уволился из российского театра, в котором проработал 15 лет, об этом пишет New York Times
47-летний маэстро Гавриэль Гейне подал заявление об увольнении из Мариинского театра России из-за вторжения Москвы в Украину.
"Невозможно отрицать то, что происходит. Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место где я хотел бы находиться", - пишет "New York Times" цитируя дирижера.
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