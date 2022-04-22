Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники ФСБ грабят российских оккупантов-мародеров


22.04.2022   18:21


Сотрудники ФСБ грабят российских оккупантов-мародеров, которые выводятся из зон активных боевых действий, об это пишут в соцсетях сами российские военные. Они жалуются, что "на выходе ФСБешники шантажируют и отбирают "подарки" в замен предоставления гарантий, что не возбудят уголовное дело".

Данный факт еще раз подтверждает реальные цели российских оккупантов в Украине - уничтожать, грабить и насиловать население Украины.

Напомним, что на освобожденных территориях Украины уже зафиксированы тысячи фактов военного преступления и преступления против человечности, осуществленные российскими террористами-оккупантами против мирного населения Украины. Данные факты собираются и систематизируются международными расследователями, командированные Международным судом в Украину после того, как только появились первые кадры ужасающих фактов преступления в Буче.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна