

Сотрудники ФСБ грабят российских оккупантов-мародеров

22.04.2022 18:21





Сотрудники ФСБ грабят российских оккупантов-мародеров, которые выводятся из зон активных боевых действий, об это пишут в соцсетях сами российские военные. Они жалуются, что "на выходе ФСБешники шантажируют и отбирают "подарки" в замен предоставления гарантий, что не возбудят уголовное дело".



Данный факт еще раз подтверждает реальные цели российских оккупантов в Украине - уничтожать, грабить и насиловать население Украины.



Напомним, что на освобожденных территориях Украины уже зафиксированы тысячи фактов военного преступления и преступления против человечности, осуществленные российскими террористами-оккупантами против мирного населения Украины. Данные факты собираются и систематизируются международными расследователями, командированные Международным судом в Украину после того, как только появились первые кадры ужасающих фактов преступления в Буче.



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