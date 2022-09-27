

ISW сообщает о планах Кремля провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины

27.09.2022 11:54





Российское военно-политическое руководство попытается аннексировать оккупированные территории Украины к 1 октября или в первые дни октября, чтобы иметь возможность мобилизовать граждан Украины, — считает Институт изучения войны США (ISW).



Именно в это время в России начинается призыв на военную службу.



«Кремль, скорее всего, включит граждан, проживающих на оккупированных территориях Украины, в российский призывной цикл, попытается расширить принудительную мобилизацию», — говорится в последнем отчете института.



Аналитики ISW отмечают, что в настоящее время эти гражданские лица не соответствуют юридическим критериям текущего приказа Кремля о частичной мобилизации.



«Как «граждане России» украинские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, проживающие на присоединенных территориях, будут иметь право проходить военную службу в соответствии с российским законодательством», — отмечают эксперты.



По мнению аналитиков института, некоторые украинцы уже служат в составе российских вооруженных сил. Как заявил 25 сентября «губернатор» Севастополя, в оккупированном Крыму и Севастополе уже «призвано» 2 тысячи человек.



«Российские оккупационные власти насильственно и незаконно мобилизуют мирных граждан Украины на оккупированных территориях», — отмечает ISW.



По информации института, мужчинам моложе 35 лет был ограничен выезд из оккупированных районов, а оккупационные власти Мелитополя получили приказ о создании к 10 октября трехтысячного «добровольческого батальона».



Американский институт изучения войны не далее как вчера писал в отчете, что мобилизация в России не повлияет на ход войны в 2022 году и вряд ли кардинально повлияет на способность РФ поддерживать нынешний уровень боевых действий в 2023 году.



По данным ISW, уровень подготовки российских резервистов, призванных в рамках мобилизации, очень низкий, а их боевая мотивация еще ниже.



21 сентября в России началась «частичная военная мобилизация». По словам Путина, призыв на военную службу распространяется только на тех граждан, которые находятся в запасе и имеют соответствующий боевой опыт. По словам министра обороны Шойгу, приказ коснется 300 тысяч человек.



После объявления мобилизации в России начались акции протеста, и граждане, желающие избежать мобилизации, стали массово покидать страну.





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