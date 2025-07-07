Замглавы МИД и глава Антикоррупционного бюро встретились с дипломатами, аккредитованными в Грузии

07.07.2025 19:17





Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили и глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили провели информационную встречу с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и международных организаций.



Встреча касалась законов FARA (регистрация иностранных агентов) и «О грантах», а также сопутствующих вопросов.



Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел, в рамках встречи представители Антикоррупционного бюро ознакомили дипломатический корпус с деятельностью бюро в контексте указанных законов.



«Представителям дипломатического корпуса вновь было разъяснено, что данные законы основаны на демократических принципах и способствуют прозрачному и доверительному сотрудничеству.



Как отметил Ражден Купрашвили, не существует никаких обстоятельств, которые ставили бы под угрозу деятельность международных организаций или конкретных неправительственных организаций», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



Также сообщается, что глава Антикоррупционного бюро подробно ответил на вопросы дипломатов.



Как заявляют в Министерстве иностранных дел, грузинская сторона в очередной раз подтвердила готовность к сотрудничеству с международными партнёрами и выразила готовность продолжить диалог в различных форматах по указанным вопросам.



«Во внешнеполитическом ведомстве, совместно с Антикоррупционным бюро, прошла встреча с дипломатическим корпусом и международными организациями. Основным докладчиком на встрече был глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили. Он представил дипломатическому корпусу всестороннюю информацию о сути нового закона, о том, каким регулированиям подлежат организации, действующие в Грузии. Эта встреча была очень интересной как для дипломатического корпуса, так и для международных организаций. Было задано множество вопросов, на которые были даны содержательные ответы», — заявил первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили по завершении встречи.



По словам Раждена Купрашвили, дипломатам и представителям международных организаций была предоставлена информация о процессе имплементации и исполнения закона.



«Мы обсудили вопросы, связанные с применением законов FARA и «О грантах». Предоставили информацию о том, как была проведена имплементация закона и как проходит его исполнение. Также говорили о том, что на сегодняшний день не существует ни одного обстоятельства, которое бы угрожало деятельности международных или конкретных неправительственных организаций. Было вновь подчёркнуто, что деятельность всех организаций, финансируемых донорскими структурами, станет ещё более прозрачной. Встреча была интересной тем, что сегодня у представителей всех посольств была возможность задать мне лично вопросы по этим законам и получить необходимую информацию. Конечно же, подобные информационные встречи будут продолжены и в будущем», — заявил Ражден Купрашвили.







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