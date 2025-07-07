Адвокат навестила главу Агентства морского транспорта в изоляторе

07.07.2025 19:04





Глава Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани, задержанный в качестве обвиняемого по делу бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, помещен в изолятор временного содержания в Загэсе.



Несколько минут назад к Ахвледиани вошла его адвокат Лали Апциаури.



По словам Апциаури, Ахвледиани был переведен из Сагареджо в Тбилиси. По ее словам, что на данном этапе у нее нет информации по этому делу, и она даст комментарий после выхода из изолятора.



Для справки, глава Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани арестован в качестве обвиняемого по делу Торнике Рижвадзе. Ахвледиани задержан по статье 238 Уголовного кодекса Грузии — неосторожное хранение огнестрельного оружия.



Торнике Рижвадзе сегодня поступил в больницу Сагареджо «Геохоспитал» с огнестрельным ранением. Затем Рижвадзе перевели в Первую университетскую клинику. Расследование дела Торнике Рижвадзе начато по статье 115 Уголовного кодекса Грузии — доведение до самоубийства.







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