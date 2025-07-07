У Рижвадзе только повреждение легкого, огнестрельное ранение не затронуло другие жизненно важные органы - министр

07.07.2025 19:52





Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе заявил, что Торнике Рижвадзе в клинике Сагареджо была оказана неотложная помощь и проведены все необходимые процедуры для восстановления жизненно важных показателей.



По его словам, в настоящее время Торнике Рижвадзе находится в реанимационном отделении Первой университетской клиники и нуждается в интенсивном лечении.



«Как известно, поздно ночью Торнике был доставлен в клинику Сагареджо. Он получил тяжёлую травму, у него огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная помощь, проведена хирургическая операция на месте. Выполнены все необходимые процедуры для восстановления жизненно важных параметров. Это удалось успешно. Затем было принято решение о его переводе в Первую университетскую клинику, куда он был доставлен. Сейчас он находится в реанимационном отделении, так как травмы крайне тяжёлые для организма, и, естественно, он нуждается в интенсивном лечении. В такой ситуации крайне важно проведение определённых профилактических мероприятий с медицинской точки зрения, включая лечение, восстановление и всё необходимое для спасения жизни и сохранения здоровья — всё это предоставляется Торнике в полном объёме.



Это был очень тяжёлый, шокирующий случай для всех, можно сказать, потрясение. Врачи делают всё возможное для сохранения его здоровья», — заявил Михаил Сарджвеладзе.



По словам министра, у Торнике Рижвадзе одно ранение и повреждено только лёгкое.



«Состояние пациента, как уже было сказано, тяжёлое. Это означает, что он находится под особым наблюдением, необходим особый уход и лечение, чтобы нейтрализовать все возможные риски и обеспечить восстановление здоровья. Что касается ранения — оно одно, и, к счастью, повреждено только лёгкое, огнестрельное ранение не задело другие жизненно важные органы. В настоящее время особенно важно, чтобы за состоянием здоровья велось интенсивное наблюдение и принимались соответствующие меры — и это, действительно, обеспечивается в клинике», — заявил Михаил Сарджвеладзе.







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